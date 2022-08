Momenti drammatici si vivranno nei nuovi episodi di Terra Amara, la soap opera grande protagonista dell'estate di Canale 5. Le trame della prima stagione raccontano che Gaffur Taskin mediterà un piano per sbarazzarsi di Yilmaz Akkaya, approfittando del suo stato di coma.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha salva Akkaya da Demir

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi, rivelano che Gaffur organizzerà un nuovo piano diabolico contro Yilmaz.

Tutto inizierà quando il protagonista e Zuleyha (Hilal Altınbilek) si ritroveranno a soccorrere Nazire, colpita da una pericolosa crisi epilettica.

I due ex fidanzati accompagneranno la dipendente in ospedale salendo sulla stessa autovettura. Una decisione che, ovviamente, manderà su tutte le furie Demir, che verrà avvisato della cosa da Fadik. Il figlio di Hunkar, a questo punto, raggiungerà Zuleyha e il rivale, e non esiterà a puntare una pistola contro quest'ultimo. Altun cercherà di salvare Akkaya, supplicando suo marito di non fargli del male visto che non vedrebbe più suo figlio qualora venisse incarcerato. Una dichiarazione ideata dalla protagonista per salvare la vita a Yilmaz.

Yilmaz coinvolto in un drammatico incidente stradale

Negli episodi della prima stagione di Terra Amara, Demir (Murat Ünalmış) si farà convincere dalle accorate parole di sua moglie, tanto da non far del male al rivale, che invece in preda ai fumi dell'ira guiderà l'auto a folle velocità per le strade di Cukurova.

Nel frattempo Fekeli inizierà a preoccuparsi per il ritardo del figlioccio, tanto da sospettare che il giovane Yaman possa avergli fatto del male. Per questo motivo Ali si recherà alla tenuta e accuserà il marito di Zuleyha, davanti a tutti gli invitati presenti a una cena, di aver ucciso Yilmaz. In seguito l'uomo incaricherà Cetin di compiere delle indagini per scoprire cosa sia successo a Yilmaz.

Alla fine il tirapiedi di Fekeli scoprirà che Akkaya si trova in condizioni disperate in ospedale, in quanto è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale. Una notizia che sconvolgerà parecchio suo padrino.

Gaffur vuole uccidere il protagonista in coma in ospedale

Ali inizierà a sospettare che l'automobile del suo figlioccio sia stata manipolata, tanto da incaricare Cetin di vederci più chiaro.

Nel frattempo Gaffur approfitterà dello stato di coma del povero protagonista per introdursi in ospedale con l'intenzione di ucciderlo. Un modo per entrare nuovamente nelle grazie di Demir e avere in cambio una cospicua somma di denaro. Ma il piano del capomastro andrà in posto? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.