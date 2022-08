Momenti drammatici si vivranno nelle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Gli spoiler della prima stagione segnalano che la vita di Hünkar Yaman sarà appesa a un filo, dopo che riceverà una pallottola in pieno petto da Yilmaz Akkaya.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha vuole scappare dalle sue nozze infelici

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate, annunciano che Hünkar rischierà di morire per difendere suo figlio. Tutto inizierà quando Zuleyha cercherà di scappare dalle sue nozze infelici con Demir, dopo aver appreso che Yilmaz non è deceduto in prigione per colpa di un incendio.

Tuttavia la protagonista cambierà il suo piano quando Sabahattin le farà notare che gli Yaman le renderebbero la vita impossibile, se dovesse scappare con il piccolo. Di conseguenza Altun chiederà perdono al marito per il suo strano comportamento per poi dare vita a un doppio gioco.

Zuleyha, infatti, si avvarrà dell'aiuto di Gulten per consegnare a Yilmaz un biglietto per dargli appuntamento in un luogo segreto, dove raccontargli tutta la verità sulle sue nozze con Demir. Alla fine la domestica non porterà a termine il suo compito in quanto innamorata di Akkaya.

Demir tende una trappola mortale a Yilmaz

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, la situazione sarà destinata a peggiorare quando Saniye troverà la lettera scritta da Zuleyha e deciderà di portarla al marito Gaffur, che si scaglierà come una furia contro la sorella, colpevole di essersi cacciata di nuovo nei guai con i Yaman.

Demir inizialmente sembrerà arrabbiarsi con la moglie, ma poi minaccerà di morte Saniye e suo marito per obbligare Gulten a dare a Yilmaz il biglietto di Altun, in quest modo potrà tendergli una trappola mortale. A tal proposito Yaman jr rinchiuderà la moglie nella sua stanza e si recherà all'appuntamento con Akkaya al posto suo.

In questo frangente i due uomini inizieranno a litigare furiosamente fino a quando Yilmaz riuscirà a disarmare Demir,ma non riuscirà a ucciderlo.

Hünkar in gravi condizioni raggiunta da una pallottola in pieno petto

I colpi di scena non sono finiti qui, in quanto Yaman jr sparerà al rivale dopo aver estratto un'arma da fuoco nascosta nelle caviglie.

Nel frattempo Zuleyha informerà la suocera che suo figlio ha intenzione di uccidere Yilmaz, per questo motivo Hünkar correrà sul luogo dell'incontro, dove sarà raggiunta da una pallottola in pieno petto esplosa da Akkaya, nel tentativo di difendersi da Demir. Anche quest'ultimo sparerà al rivale all'altezza del cuore, ma un portasigarette di metallo gli salverà la vita. La signora Yaman, invece, verrà ricoverata in ospedale, dove la sua vita sarà appesa a un filo.