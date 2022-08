Le anticipazioni di Terra Amara, la nuova soap opera turca che sta spopolando su Canale 5, si concentrano su Gaffur, che vivrà un incubo per colpa di Gulten completamente accecato dalla rabbia. La povera donna verrà infatti rinchiusa in una stalla e incatenata. Come farà a salvarsi?

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz in pericolo

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz e Demir saranno di nuovo ai ferri corti e si scontreranno. Chi rimarrà ferita sarà Hunkar. Tuttavia Demir manterrà il silenzio riguardo la verità su quanto successo alla madre, che sarà costretta a finire in ospedale per colpa di Akkaia.

La sue versione non convincerà affatto Gaffur, che continuerà a pensare a quanto accaduto e mediterà vendetta ai suoi danni.

Gulten, avendo capito che Yilmaz è in serio pericolo, correrà a informarlo del rischio che corre, sperando di arrivare in tempo. Purtroppo Gaffur la coglierà sul fatto e perderà completamente la testa, sentendosi tradito da sua sorella. Come se non bastasse, Gaffur ripenserà anche al biglietto che Zulehya ha scritto per Yilmaz e che era nascosto tra le cose di Gulten.

Terra Amara, spoiler: Gaffur incatena Gulten nella stalla

A quel punto, Gaffur perderà la ragione e si infurierà con la povera Gulten nelle stalle, lasciandola alla mercé di se stessa. Non avrà pietà nemmeno per le sue richieste di un po' di acqua e cibo.

Per fortuna Saniye verrà a sapere del terribile gesto di Gaffur e proverà a fargli cambiare idea, dicendogli che sua sorella, in quelle condizioni, potrebbe anche perdere la vita.

Non ci sarà nulla da fare: come svelano le anticipazioni di Terra Amara, Gaffur sarà fermo sulle sue posizioni e intimerà alla moglie di stare zitta, se non vorrà fare la stessa fine: sua sorella verrà liberata solo quando si sarà completamente dimenticata dell'esistenza di Yilmaz.

Terra Amara, nuove puntate: Yilmaz salva Gulten

Nazire non perderà tempo a informare Yilmaz della terribile angheria alla quale è stata sottoposta la povera Gulten e che il responsabile è il fratello. Yilmaz, con il suo proverbiale coraggio, si recherà nelle stalle e assicurerà alla povera reclusa che presto la salverà. Dopo averla liberata dalle catene, le proporrà di andare nella tenuta di Ali Fekeli, così da offrirle protezione.

Ecco che la coraggiosa Gulten rifiuterà l'invito, preoccupata per la sorte di Saniye, nelle grinfie di Gaffur. Abbassando la testa, Gulten dovrà chiedere perdono al fratello e promettergli di non pensare mai più a Yilmaz, affinché la sua vita e quella di Saniye. Profondamente addolorata, si preparerà a vivere come sempre sotto le imposizioni del fratello.