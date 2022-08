Le aspettative per la season finale di Un posto al sole sono state ampiamente rispettate con un episodio a dir poco sconvolgente. Come annunciato nelle scorse settimane da Ilenia Lazzarin, quest'ultima puntata si è chiusa con un cliffhanger sorprendente, che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'inizio della nuova stagione previsto per lunedì 29 agosto.

Negli ultimi secondi della puntata si è visto Lello, sotto effetto di stupefacenti, sparare contro qualcuno la cui identità non è stata ancora svelata.

All'interno dell'episodio è stata data inoltre la conferma del fatto che Lia non abbia buone intenzioni.

La donna infatti, pur di ottenere il lavoro da governante da Ferri e Marina, ha mentito alle altre sue "colleghe".

Viola e Susanna a rischio

Gli ultimi eventi di Un posto al sole hanno descritto una parabola ascendente che ha raggiunto il culmine con questo episodio. La costruzione narrativa delle ultime puntate è servita a preparare questo colpo di scena finale, che è stato decisamente spiazzante. Tutti gli indizi, disseminati fino a questo punto, parevano convergere verso il rapimento di Antonio, ma così non è stato. In modo del tutto inatteso Lello ha infatti sparato verso Viola. Tuttavia la donna, in quel preciso istante si trovava assieme a Susanna che, a questo punto, pare essere il personaggio che rischia più di tutti.

Su Susanna va fatto un discorso a parte. Alcune sequenze di settembre, trapelate in questi giorni, danno per certo che Antonio, Eugenio e Viola siano vivi, mentre l'avvocatessa non compare mai. Certo c'è la conferma che a breve tornerà Adele, ma resta da chiedersi per quale motivo. Molti inoltre hanno notato il fatto che Niko, al momento degli spari, stesse osservando le foto della ragazza, ritenendo questo un segno alquanto nefasto.

L'ipotesi Eugenio e Antonio

Nella puntata è stato mostrato chiaramente che Lello era alle spalle di Viola e Susanna, quindi è lecito pensare che l'uomo abbia sparato contro di loro. Difficile ma non impossibile ipotizzare che siano state mostrate due sequenze diverse. Lello poteva quindi essere in un posto differente al momento dello sparo.

Una soluzione del genere sarebbe decisamente troppo contorta, ma lascerebbe aperta la possibilità che la vittima sia Nicotera.

Resta in piedi anche l'ipotesi che il piccolo Antonio sia corso verso la madre, nel momento sbagliato, ma anche questa teoria resta poco probabile, considerato quello che è stato mostrato allo spettatore.

Lia ha ottenuto il lavoro

Lia ha ottenuto il lavoro da governante manipolando le altre pretendenti a quel posto. La donna ha infatti mentito loro, spingendole a credere che Roberto e Marina fossero dei pessimi datori di lavoro. Risulta evidente che Lia non l'abbia fatto solo perché bisognosa di quell'impiego, anche se per capire le sue reali intenzioni occorrerà attendere l'inizio della nuova stagione.