La serie televisiva turca Terra amara che racconta la storia di un amore immenso e contrastato, non smette di appassionare gli italiani con intrighi e colpi di scena. Nelle prossime puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, il protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dopo essere rimasto deluso dalla sua ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) finirà in ospedale a causa di un incidente in automobile.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha dichiara il suo amore a Demir per proteggere Yilmaz

Le anticipazioni della soap opera di successo riguardanti ciò che succederà nei nuovi episodi in onda su Canale 5, raccontano che Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz si incontreranno nuovamente nell’istante in cui presteranno soccorso alla lavoratrice Nazire (Teksin Pircanli), quando avrà una crisi epilettica improvvisa.

A questo punto Altun e il suo ex si recheranno in ospedale insieme scatenando la gelosia di Demir (Murat Ünalmış): quest’ultimo infatti non appena raggiungerà l’ex coppia per essere stato avvisato dalla domestica Fadik (Polen Emre), non esiterà a minacciare il suo rivale in amore puntandogli contro la sua arma da fuoco.

A evitare il peggio e quindi a fermare la tensione tra i due nemici ci penserà Zuleyha, dato che farà ragionare il marito dicendogli che qualora dovesse mettere fine all’esistenza di Yilmaz finirebbe in carcere. Addirittura Altun continuerà a portare avanti la sua messinscena, poiché sotto lo sguardo incredulo del suo ex dichiarerà il suo amore a Demir.

Yilmaz ha un incidente, Fekeli sospetta che l’automobile del suo figlioccio sia stata sabotata

Yilmaz abbastanza deluso da Zuleyha per non aver compreso ancora una volta l'atteggiamento della stessa, si metterà a correre ad altissima velocità con la sua automobile. Intanto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) dopo aver iniziato a preoccuparsi per non aver visto rientrare a casa il suo figlioccio, sospetterà uno scontro tra lui e Demir: per tale ragione l’ex detenuto metterà piede nella tenuta dei Yaman e accuserà il marito di Zuleyha di aver fatto del male a Yilmaz.

Successivamente Fekeli dopo non essere riuscito a chiudere occhio, rimarrà sconvolto nell’istante in cui Çetin (Aras Şenol) gli dirà che Yilmaz ha avuto un grave incidente stradale.

Il vecchio amore di Hunkar (Vahide Perçin) dopo aver riunito i tasselli del puzzle, avrà il sospetto che la vettura del suo figlioccio potrebbe essere stata sabotata.

Nel contempo Gaffur (Bülent Polat) coglierà l’occasione al volo per sbarazzarsi di Yilmaz una volta per tutte, dato che vorrà ucciderlo in ospedale con l’obiettivo di farsi dare l’ennesima ricompensa dal suo padrone Demir.