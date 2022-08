Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Terra Amara relative alla puntata in onda il 24 agosto 2022. Le nuove trame vedranno Sermin sempre più coinvolta da Veli, il quale riuscirà ad ingannarla e a farsi consegnare una grossa somma di denaro. Intanto Demir continuerà a non far vedere Adnan a Zuleyha, la quale sarà disperata, mentre Hunkar chiederà a Yilmaz di lasciare la città.

Zuleyha cerca disperatamente Adnan: spoiler Terra amara

Terra amara continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5, grazie alle sue trame sempre più avvincenti.

Anche nell'episodio in onda mercoledì 24 agosto, non mancheranno i colpi di scena. Saniye ad esempio, confesserà a Gaffur di essere incinta. Chiederà però al marito di mantenere il segreto, almeno sino a quando non si sarà fatta visitare da un medico. Intanto Zuleyha sarà sempre più disperata, visto che non saprà che fine avrà fatto il piccolo Adnan. Demir come sanno i fan della soap Tv turca, avrà affidato il figlio alle cure di una dipendente e questo per punire Zukeyha per il suo tentativo di fuga. Demir chiederà spiegazioni alla moglie sul suo comportamento, ma la donna continuerà a ribadire di voler vedere solo il suo bambino.

Hunkar chiede a Yilmaz di lasciare Cukurova: trama del 24 agosto

In sostanza, anche nel nuovo appuntamento di Terra amara, Zuleyha sarà alle prese con la terribile punizione del marito Demir. La donna chiederà aiuto anche alla suocera Hunkar. Chiederà proprio a lei di aiutarla a scoprire dove si trovi Adnan, ma la madre di Demir di rifiuterà di aiutarla, visto che Zukeyha avrà tentato di fuggire dalla tenuta.

Sembrerà non esserci pace per la protagonista anche in questa puntata. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che Hunkar si incontrerà con Yilmaz, al quale chiederà di lasciare Cukurova. La donna sosterrà inoltre, che Demir e Zukeyha saranno felici insieme, ma Yilmaz non crederà alle sue parole.

Sermin ingannata da Veli: lei gli consegna del denaro

Sempre nell'episodio di mercoledì 24 agosto, dopo che Sabahattin avrà lasciato la villa e Sermin, quest'ultima deciderà di incontrare in gran segreto Veli. Sermin non si renderà conto che l'uomo è solo un truffatore e resterà soggiogata dalle sue parole. In particolare, si vedrà che Veli riuscirà a ingannare Sermin, facendosi consegnare una grossa somma di denaro, grazie anche all'aiuto di un complice. A questo punto della trama, sembrerà che Sermin sia sempre più coinvolta da Veli, che crede essere il cugino di Zuleyha. Dando uno sguardo a ciò che succederà nelle puntate successive, la donna scoprirà ben presto che Veli l'avrà sempre ingannata. Per rimanere aggiornati, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.