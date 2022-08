Lo sceneggiato turco Terra Amara continua la propria messa in onda sul piccolo schermo italiano. Nel corso della puntata in programma su Canale 5 il 26 agosto 2022, Gulten Taskin (Selin Genç) quando scoprirà di essere promessa in sposa a un uomo anziano tenterà il suicidio.

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), invece, sofferente per la drastica decisione del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) di separarla dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), non avrà altra scelta che mentire a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Per poter riabbracciare il suo bambino, la fanciulla spezzerà il cuore al suo ex, dicendogli che non è stata affatto obbligata a sposarsi.

Anticipazioni Terra amara, del 26 agosto: Yilmaz salva la vita a Gulten

Gli spoiler del 40° episodio, in onda su Canale 5 venerdì 26 agosto, dicono che dopo le false voci di una presunta relazione extraconiugale tra Gulten e Sabahattin (Turgay Aydın) messe in giro dall’altra inserviente Fadik (Polen Emre) dopo l’arrivo delle carte di divorzio del dottore e la moglie Sermin (Sibel Taşçıoğlu), il capomastro Gaffur (Bülent Polat) darà una punizione amara alla sorella.

La domestica, in preda alla disperazione totale, tenterà di togliersi la vita con la convinzione di non avere alcuna via d’uscita per sfuggire al matrimonio combinato. A salvare la fanciulla ci penserà Yilmaz con il suo provvidenziale intervento: egli affronterà il capomastro dei Yaman e gli dirà che sua sorella è sotto la sua protezione.

Zuleyha fa credere al suo ex di aver sposato Demir per amore

Successivamente Demir, per verificare che sua moglie Zuleyha sia davvero sincera nei suoi confronti, attuerà un piano per tendere una trappola a Yilmaz.

In particolare la protagonista della soap opera - su ordine del marito - incontrerà il suo ex per avere il tanto atteso confronto chiarificatore e a sorpresa porterà avanti la messinscena della suocera Hunkar (Vahide Perçin), facendogli credere di essere convolata a nozze con Demir per vero amore.

Zuleyha inoltre farà presente a Yilmaz di aver preferito sposare Yaman poiché, qualora fosse ritornata a Istanbul, il suo fratellastro Veli (Mustafa Açılan) non ci avrebbe pensato due volte a venderla nuovamente: i genitori del piccolo Adnan non nasconderanno la propria evidente sofferenza, dopo aver avuto finalmente modo di parlare faccia a faccia. Altun ovviamente sta mentendo al suo ex, solo per ricongiungersi con il figlio.