Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Dopo le due settimane di pausa estiva, il daily drama partenopeo tornerà nuovamente in onda a partire dal 29 agosto. Molti indizi, spuntati fuori in queste ore, sembrano puntare verso un tragico epilogo per Susanna e inoltre ci sono nuovi inquietanti dettagli ufficiali da analizzare.

A quanto pare Lello, non soddisfatto del suo operato, proverà a fare altri danni mentre qualcuno cercherà di fermarlo, ma non è tutto. Le anticipazioni rivelano che Niko si troverà costretto a prendere una drammatica decisione di cui non si conoscono i dettagli.

Un posto al sole: Susanna potrebbe morire

C'è molta attesa in merito all'epilogo della sparatoria che ha visto coinvolte Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini). In particolare c'è grande apprensione per quest'ultima, che molti rumor danno come probabile vittima. Se davvero l'avvocatessa dovesse morire, le trame prenderebbero una svolta decisamente drammatica e verrebbero confermate le anticipazioni che ribadivano che tale evento avrebbe stravolto la vita di diversi abitanti di Palazzo Palladini.

In attesa di scoprire chi cadrà vittima dell'attentato, ci sono delle indiscrezioni trapelate in merito a Niko e a Lello Valsano.

Un posto al sole, anticipazioni settembre: Niko deve fare una scelta

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 29 agosto al 2 settembre, rivelano che Niko (Luca Turco) si troverà costretto a prendere una difficile decisione. Non è tutto, perché le trame rivelano che l'avvocato Poggi non avrà modo di riflettere e dovrà agire in modo immediato.

Purtroppo non viene svelato altro ed è difficile davvero provare a interpretare queste poche righe, tuttavia se davvero Susanna dovesse cadere vittima dell'attentato, le implicazioni per l'avvocato Poggi sarebbero molteplici. In particolare gli spettatori si troverebbero dinanzi a una scena straziante, che entrerebbe di diritto nella storia della soap opera partenopea.

Qualcuno proverà a fermare Lello

Ci sono importanti novità anche per Lello Valsano (Gianluca Pugliese). A quanto pare il criminale, non soddisfatto del suo operato, proverà a combinare altri danni. L'uomo si scaglierà forse sul piccolo Antonio? O c'è dell'altro? Quello che è certo è che qualcuno proverà a fermarlo.

Anche in questo caso è difficile fare ipotesi, quando si parla di gesti eroici viene da pensare subito a Franco, che ha già fermato il camorrista in passato, ma Boschi al momento della sparatoria si troverà altrove, a meno che non si tratti di qualcosa che avverrà in seguito.

Se invece tutto dovesse consumarsi al momento, viene da pensare che su Lello potrebbe scagliarsi Viola, Eugenio o più verosimilmente un uomo della scorta del magistrato di Nicotera.