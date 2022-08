Con la morte di Carmen Scivittaro, volto dell'indimenticabile Teresa, i fan di Upas iniziano a chiedersi quale possa essere il destino della sua controparte televisiva. La madre di Silvia era già uscita di scena da un po' di tempo, difatti, l'attrice aveva scelto di non proseguire il suo lavoro per motivi personali. Tuttavia, sebbene fosse un personaggio off-screen, Teresa veniva spesso menzionata dalla figlia Silvia e dalla nipote Rossella.

La dipartita della sua storica interprete potrebbe cambiare le sorti anche del personaggio dell'ex governate di casa Ferri.

Nel corso delle prossime puntate, infatti, la proprietaria di Caffè Vulcano potrebbe annunciare la morte della madre.

Upas: gli sceneggiatori potrebbero optare per la morte di Teresa

Il personaggio di Teresa Diacono è stato senza dubbio uno dei più amati della storia di Upas. L'attrice Carmen Scivittaro ha vestito magistralmente i panni della madre di Silvia per un intero ventennio. Tuttavia ad un certo punto Scivittaro ha sentito il bisogno di prendersi una lunga pausa dal set. La sua ultima apparizione risale al 2018, quando fu annunciato che la nonna di Rossella si sarebbe definitivamente stabilita ad Indica, suo paese di origine. Nel corso di questi anni i fan hanno sperato in un ritorno in scena della donna, anche se tuttavia è sempre sembrato improbabile.

Con la notizia della scomparsa di Carmen Scivittaro sembrano spegnersi definitivamente tutte le speranze di un ritorno di Teresa. Gli autori, del resto, potrebbero decidere di far annunciare anche la morte della controparte nella soap.

Un posto al sole potrebbe ricordare Carmen Scivittaro

Gli sceneggiatori di Upas potrebbero dunque decidere di far morire anche il personaggio di Teresa.

Tale opzione, per quanto possa essere triste, sarebbe quella più indicata di tutte, dato che darebbe modo di omaggiare la memoria della storica interprete. Gli autori potrebbero creare una mini storyline incentrata proprio sulla scomparsa della moglie di Otello, mostrando il dolore di Silvia e Rossella. Potrebbe essere proprio sua figlia a comunicare agli abitanti di Palazzo Palladini la dipartita della madre.

Tutti i condomini, in particolar modo Raffaele, il quale le era molto affezionato, mostrerebbero il loro dispiacere per la perdita della loro ex vicina di casa. Se così fosse potrebbe anche essere probabile un ritorno in scena di Otello, il quale potrebbe sopraggiungere a Napoli per condividere il dolore con la sua figlia acquisita. L'attore dell'ex comandante, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a far parte del cast di Upas in pianta stabile. Da sottolineare che siamo nel campo delle ipotesi, e che al momento non ci sono anticipazioni ufficiali a riguardo.