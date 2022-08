Venerdì 19 agosto 2022 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale con Terra amara. In questo nuovo episodio Gulten continuerà a essere segregata in una stalla. È stato Gaffur a rinchiuderla, per punirla e farle dimenticare Yilmaz. Proprio quest'ultimo riuscirà però a liberarla. Intanto la signora Hunkar verrà dimessa dall'ospedale e quando tornerà a casa scoprirà che il figlio ha chiuso a chiave Zuleyha nella sua stanza.

Hunkar viene dimessa dall'ospedale: spoiler Terra amara del 19 agosto

L'ultimo appuntamento settimanale con Terra Amara sarà come sempre ricco di colpi di scena.

Dopo essere scampato all'ennesimo agguato di Demir, questa volta Yilmaz dovrà vedersela con Cengaver. L'amico di Yaman lo raggiungerà alla fabbrica tessile con l'intenzione di ucciderlo. A questo punto Yilmaz gli rivelerà la verità sul conto di Demir e Cengaver scoprirà così che l'amico gli avrà sempre mentito. Ovviamente l'uomo non potrà far altro che andare da Demir per chiedergli spiegazioni. Intanto nell'episodio del 19 agosto ci saranno buone notizie per Hunkar. La donna infatti verrà dimessa dall'ospedale e potrà fare ritorno alla tenuta.

Gaffur incatena Gulten in una stalla: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni della Serie TV turca rivelano inoltre che Hunkar verrà a saper che Demir ha tenuto rinchiusa Zuleyha nella sua camera.

Demir le spiegherà di averlo fatto per impedire alla moglie di fuggire con il piccolo Adnan. Sempre nel corso della puntata del 19 agosto i telespettatori vedranno che Gulten continuerà a stare rinchiusa in una stalla: è stato Gaffur a metterla lì, per punirla e per farle dimenticare Yilmaz. Nonostante sia stato proprio lui a incatenarla, il capomastro le porterà da mangiare di nascosto.

Non vorrà però liberarla, nonostante anche Saniye cerchi di convincerlo a farlo. La moglie di Gaffur tenterà quindi di liberare da sola la cognata, ma senza successo.

Yilmaz, avvertito da Nazire, corre a liberare Gulten

La povera Gulten continuerà a essere segregata nel porcile sino a quando qualcuno arriverà a liberarla. Chi sarà il suo salvatore?

Ebbene, sarà Yilmaz a precipitarsi e a liberare la domestica, dopo essere stato avvertito da Nazire. A questo punto Akkaya chiederà a Gulten di andare via con lui, ma la ragazza non lo seguirà. Preferirà invece tornare alla tenuta. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, le cose si complicheranno ancora una volta per Gulten, visto che verrà tirata ancora in ballo per la presunta relazione con Sabahattin. Pettegolezzi che metterà in giro ancora una volta Fadik, la quale non esiterà a spifferarlo persino alla signora Hunkar.