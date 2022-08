In Terra Amara, la povera Gulten arriverà persino a tentare il suicidio. Ciò accadrà nel momento in cui il fratello Gaffur la vorrà far sposare con un uomo più grande di lei per mettere a tacere il chiacchiericcio sulla presunta relazione tra lei e Sabahattin. Disperata, Gulten non vedrà altra via d'uscita che quella di togliersi la vita ma, fortunatamente, Yilmaz arriverà in tempo per salvarla, dandole poi ospitalità in casa sua.

Gulten nella bufera: Sermin crede che sia l'amante di Sabahattin

Nelle prossime puntate di Terra amara, le cose per Gulten si complicheranno a causa delle false dicerie messe in giro da Fadik.

Quest'ultima infatti, sarà convinta che Gulten abbia una relazione extraconiugale con Sabahattin e questa convinzione sarà ancora più forte nel momento in cui arriveranno alla tenuta le carte del divorzio tra il medico e Sermin. Ebbene, Fadik rivelerà anche a Hunkar i suoi sospetti, anche se la madre di Demir non crederà a una sola parola. Sarà Sermin invece a cedere a Fadik, andando letteralmente in escandescenza. La donna non solo metterà le mani addosso a Gulten, ma chiederà pure alla zia Hunkar di licenziarla e allontanarla dalla tenuta. In tutto questo caos, Gaffur cercherà di far sposare Gulten con un uomo molto più vecchio. Tutto per mettere a tacere lo scandalo nato a seguito dei pettegolezzi su Gulten e Sabahattin.

Gulten disperata cerca di togliersi la vita impiccandosi

Gulten ovviamente, non vorrà sposarsi e non vorrà sottostare alle imposizioni del fratello. La ragazza sarà talmente disperata da decidere di farla finita. Lascerà un biglietto con cui preannuncerà il suo intento suicida e si recherà nella stalla in cui il fratello l'aveva rinchiusa qualche giorno prima.

Qui tra le lacrime, si metterà una corda, al collo per impiccarsi. Una scena che lascerà con il fiato sospeso i telespettatori di Terra amara, i quali assisteranno a un altro colpo di scena. Qualcuno infatti, arriverà giusto in tempo per salvare la giovane domestica.

Yilmaz impedisce a Gulten di suicidarsi: anticipazioni Terra amara

Chi sarà a salvare la povera Gulten? Scorrendo le anticipazioni della soap Tv turca, si scoprirà che sarà Yilmaz Akkaya a soccorrerla. L'uomo infatti, sarà stato messo in allarme da Nazire. Ebbene, dopo averla salvata, Yilmaz darà ospitalità a Gulten nella tenuta che condivide con il padrino Fekeli. Successivamente, Yilmaz avrà occasione di incontrare Gaffur che minaccerà con un coltello, intimandogli di non cercare più di fare del male alla sorella. Gaffur però, non saprà come giustificare l'assenza di Gulten ai signori Yaman. Certamente non potrà rivelare loro che la ragazza si trova da Yilmaz.