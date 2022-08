In Terra Amara arriverà il momento in cui Zuleyha scoprirà che il suo amato Yilamz è ancora vivo. Succederà alla festa del club di Adana, dove parteciperanno i più influenti imprenditori della zona. Quindi anche Yilmaz sarà invitato. Ovviamente Zuleyha vedendolo arrivare rimarrà scioccata. Non potrà però parlare con lui, visto che Demir la trascinerà via facendola salire in auto.

Zuleyha scopre che Yilmaz è ancora vivo ad un festa

Anche nei giorni che precedono il Ferragosto, Terra amara continuerà ad andare regolarmente in onda. La soap tv turca sta conquistando sempre più il pubblico di Canale 5, tanto che le ultime puntate trasmese da Mediaset, hanno registrato ascolti record, superando il tetto dei due milioni di telespettatori.

Merito delle trame sempre più avvincenti e che narrano la turbolenta storia d'amore tra Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun. Ebbene, nel corso dell'episodio in onda giovedì 11 agosto 2022, il pubblico vedrà finalmente la donna venire a conoscenza del fatto che il suo amato Yilmaz è ancora vivo. Non è morto in prigione come le avevano fatto credere Demir e Hunkar. Succederà proprio la sera della festa del club della città di Adana, dove Yilmaz sarà stato invitato, in quanto proprietario di un industria tessile. Al gala ci saranno pure Demir e Zuleyha.

Demir trascina via Zuleyha e le impedisce di parlare con Yilmaz

Ed ecco che nel nuovo appuntamento di Terra amara, Zuleyha rimarrà letteralmente sconvolta quando vedrà comparire Yilmaz.

Subito capirà di essere stata ingannata per tutto questo tempo da Demir e dalla suocera Hunkar. La donna vorrà parlare con Akkaya, ma il marito Demir lo impedirà. A questo punto, Yaman la caricherà di forza sull'auto con l'intento di riportarla a casa. Zuleyha sarà ancora sconvolta e cercherà in tutti i modi di parlare con Yilmaz.

In buona sostanza, la donna non si darà pace, ma capirà che il marito non avrà nessuna intenzione di fargli incontrare il suo amato.

Zuleyha disperata si getta dalla macchina in corsa: spoiler Terra amara

In preda alla disperazione, Zuleyha si getterà dalla macchina in corsa riportando del ferite e perdendo i sensi. Demir le starà accanto e quando si riprenderà le chiederà perdono.

Per i fan di Terra amara, i colpi si scena non saranno finiti qui. Yilmaz, dopo aver rivisto Zuleyha alla festa, si convincerà del fatto che lei non lo ami più. Sarà lontano dalla verità, visto che non sa che la donna lo credeva morto. Sarà il padrino Fekeli a farlo ragionare, facendogli capire che non sa cosa abbia passato la ragazza e per quale motivo abbia sposato Demir. Nel frattempo, tra Sermin e Sabahattin le cose andranno sempre peggio. Lui sarà ansioso di divorziare da lei, mentre la donna non vorrà sentir ragioni.