La serie televisiva drammatica Terra Amara, arrivata dalla Turchia sulla rete ammiraglia Mediaset, sta continuando a spopolare sul piccolo schermo con tantissimi colpi di scena. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 16 agosto 2022 raccontano che Gaffur Taşkın (Bülent Polat), dopo aver appreso che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) ha rischiato di uccidere un bambino, tenterà di compromettere la figura dello stesso agli occhi dei lavoratori.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 16/08: Mistik in ospedale, Gaffur deciso a screditare Yilmaz

Nel corso del trentaduesimo episodio in programmazione su Canale 5 martedì 16 agosto, come di consueto a partire dalle ore 14:35 circa, Yilmaz sarà ancora abbastanza sconvolto per aver investito il giovane pastore Mistik, facendolo finire in ospedale con l'urgenza di sottoporsi a un intervento d’urgenza per sfuggire alla morte.

Per fortuna a rassicurare il protagonista principale dello sceneggiato ci sarà il suo amico e padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che però oltre a sostenerlo lo rimprovererà per essersi distratto alla guida della sua automobile, invitandolo a tenere sempre gli occhi ben aperti.

Nel contempo il capomastro Gaffur non mollerà la presa, dato che con la complicità della padrona Hunkar (Vahide Perçin) farà di tutto per screditare Akkaya davanti ai braccianti, in maniera tale da farli rimanere al servizio del suo padrone Demir (Murat Ünalmış).

Gulten disperata dopo aver incontrato Yilmaz, la lettera di Zuleyha finisce nelle mani di Demir

Successivamente in città si parlerà di Yilmaz e del suo ritorno a Cukurova.

Quest’ultimo, intanto, deciderà di avere un incontro segreto con Gulten (Selin Genç), una delle domestiche della famiglia Yaman, con l’obiettivo di potersi mettere in contatto con la sua ex Zuleyha (Hilal Altinbilek). La sorella di Gaffur rimarrà abbastanza delusa dall’ex detenuto in quanto, innamorata persa di lui, fraintenderà le sue intenzioni riguardanti il loro incontro; quando tornerà a casa si lascerà andare alla disperazione.

Successivamente Zuleyha consegnerà a Gulten una missiva indirizzata a Yilmaz, ma la missiva finirà nelle mani del suo malvagio marito Demir. Quest’ultimo continuerà a essere disposto a fare qualsiasi cosa per non far ricongiungere la fanciulla con l'ex fidanzato, visto che lei non ha smesso di amare neanche dopo le nozze.