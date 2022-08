Drammatici momenti si vivranno durante le puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere dal 16 al 19 agosto su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV svelano che Zuleyha Altun verrà segregata dal marito nella sua stanza, mentre Hunkar Yaman verrà ricoverata in ospedale dopo un incidente.

Anticipazioni Terra Amara: puntate 16-19 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara sulle puntate previste da martedì 16 a venerdì 19 agosto in televisione svelano che Yilmaz rimarrà scosso dopo il ricovero di Mistik, il pastorello che ha investito con la sua auto.

Fekeli, a questo punto, farà coraggio al suo figlioccio, sebbene lo rimproveri di non essere stato sufficientemente attento alla guida. Gaffur, invece, cercherà di mettere Akkaya in cattiva luce davanti agli operai, ricordando loro che il vero benefattore è Demir.

Nel frattempo, il ritorno di Yilmaz in città farà in breve tempo il giro di tutti gli abitanti. A tal proposito, il protagonista incontrerà di nascosto Gulten, e la pregherà di metterlo in contatto con Zuleyha. La domestica, a questo punto, apparirà disperata visto che credeva che Akkaya fosse innamorata di lei. D'altro canto, anche Altun consegnerà a Taskin un biglietto da consegnare al figlioccio di Fekeli, che purtroppo verrà intercettato da Gaffur.

Zuleyha segregata nella sua stanza dal marito

Nelle puntate 16-19 agosto di Terra Amara, Gaffur metterà in allerta Demir, il quale deciderà di segregare la moglie nella sua stanza. In seguito, Yaman si recherà all'appuntamento fissato con Yilmaz al suo posto. Neanche a dirlo, i due rivali avranno un acceso confronto. Alla fine, il cugino di Sermin cercherà di sparare ad Akkaya mentre Hunkar sopraggiungerà all'improvviso sul posto.

Ed ecco, che l'amato di Zuleyha colpirà per sbaglio quest'ultima, che verrà trasportata in ospedale, dove sarà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica per curare le gravi ferite.

Demir si reca a trovare Hunkar in ospedale

In ospedale, Demir deciderà di vegliare sua madre, lasciando a Gaffur e Saniye le redini della sua tenuta, raccontando che la padrona di casa dovrà rimanere ricoverata dopo essere rimasta coinvolta in un incidente.

Nel frattempo, Yilmaz crederà che Zuleyha sia una complice di Yaman, tanto che Fekeli cercherà di farlo ragionare. Ali, infatti, consiglierà al figlioccio di non prendere decisioni affrettate. D'altra parte, Altun rimarrà chiusa nella sua stanza come punizione per aver tradito la fiducia di Demir. Infine, quest'ultimo si recherà a trovare Hunkar in ospedale, dove i sanitari tireranno un sospiro di sollievo per il miglioramento delle sue condizioni di salute.