Interessanti colpi di scena caratterizzeranno le puntate di Terra Amara, la nuova soap opera campione di ascolti di Canale 5. Le trame turche delle nuove puntate segnalano che Zuleyha Altun sarà costretta a cambiare atteggiamento nei confronti del marito Demir Yaman per via delle minacce subite da Hunkar.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha si getta dall'auto di Demir

Le anticipazioni de Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che saranno disponibili nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano che Hunkar inizierà a sospettare delle intenzioni della nuora.

Tutto inizierà nel momento in cui Zuleyha apprenderà che Yilmaz non è deceduto durante un incendio in carcere, infatti se lo ritroverà davanti nel corso di una festa di imprenditori organizzata a Cukurova. Ali Fekeli, infatti, renderà Akkaya proprietario di una prestigiosa fabbrica per rovinare i piani degli Yaman.

Zuleyha si getterà da un'auto in corsa, dopo che Demir le proibirà di parlare con il suo amato. La giovane Altun, a questo punto, avvertirà Yaman jr che Yilmaz non è suo fratello, ma lo considera a tutti gli effetti come il suo unico amore. Un litigio che verrà interrotto da uno svenimento da parte della protagonista, dovuto probabilmente alle ferite riportate dopo essersi lanciata dall'auto in corsa.

Per questo motivo la donna verrà soccorsa dal dottor Sabahattin.

Hunkar ricatta la nuora

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Zuleyha dichiarerà di essere disposta a raccontare a Demir che Adnan non è suo figlio, tanto che Hunkar si ritroverà costretta a usare le maniere forti. La matrona, infatti, avviserà la nuora che per lei sarà impossibile dimostrare la paternità del suo bambino e che suo marito farebbe di tutto pur di rovinarle la vita per l'eternità.

Altun, a questo punto, chiederà aiuto al dottor Sabahattin, che però l'inviterà a non commettere alcun tipo di pazzia, visto che la famiglia Yaman è troppo potente e disposta a ricorrere a qualunque mezzo pur di fargliela pagare. Di conseguenza la ragazza si sentirà sempre più disperata, tanto da essere costretta a prendere una decisione.

Altun confessa al marito di amarlo, la matrona non le crede

La protagonista deciderà di sacrificare la propria felicità, facendo la pace prima con Hunkar e poi con Demir, chiedendogli perdono del suo comportamento dopo la scoperta choc su Yilmaz.

Anche il giovane Yaman chiederà perdono alla moglie, in quanto già a conoscenza del fatto che il suo rivale non era suo fratello e non era morto alcuni mesi prima in carcere. Alla fine Altun dirà al marito di amarlo e di non poter vivere la sua vita senza di lui. Parole che gratificheranno quest'ultimo, mentre desteranno i sospetti della matrona, totalmente convinta che la ragazza stia mentendo.