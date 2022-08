La serie televisiva turca Terra Amara, approdata sul piccolo schermo italiano dopo gli ottimi ascolti registrati in Spagna, sta continuando ad appassionare dal lunedì al venerdì. Nel corso delle puntate finali in onda sulla rete Mediaset prossimamente, la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), dopo il decesso del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) e di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), convolerà a nozze con il new entry Hakan Gumusoglu (İbrahim Çelikkol), un uomo con cui ritroverà finalmente la serenità perduta.

Trame turche episodi conclusivi, Terra amara: Umit decisa a uccidere Zuleyha, Fekeli e Demir muoiono

Gli spoiler riguardanti gli episodi conclusivi della quarta stagione dell’amata telenovela nata con il titolo originale Bir Zamanlar Çukurova, raccontano che Demir una volta uscito dal carcere scomparirà nel nulla a causa di un terribile incendio che distruggerà la sua tenuta. Zuleyha non perderà tempo per mettersi alle ricerca del marito finendo per scontrarsi con Umit (Hande Soral), la nuova amante dell’uomo che sarà decisa a farla fuori. A essere avvolta dalle fiamme però sarà quest’ultima e gli uomini di Abdulkadir Keskin (Erkan Bektaş) si sbarazzeranno del cadavere della donna gettandolo da una scogliera.

A questo punto Abdulkadir commissionerà la morte del nemico Fekeli, che perderà la vita a causa di una siringa avvelenata. Ci sarà anche il decesso di Demir, che esalerà l’ultimo respiro dopo aver ricevuto uno sparo dagli uomini di Abdulkadir: a ritrovare il corpo senza vita di Yaman in un magazzino dopo alcuni mesi saranno degli operai.

Zuleyha rimane vedova del secondo marito Hakan, Fikret e Zeynep convolano a nozze

In seguito Hakan, dopo essersi avvicinato a Zuleyha le chiederà la mano, mentre Fikret (Furkan Palalı) si avvicinerà alla giovane insegnante Zeynep (Ümit Beste Kargın). Anche questa volta la protagonista dello sceneggiato non sarà fortunata in amore, poiché suo marito Hakan morirà per mano di Betul (Ilayda Cevik), la figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), che durante la fuga verrà arrestata insieme ad Abdulkadir.

A tentare di vendicare il decesso di Abdulkadir ci penserà il fratello Vahap (Ergun Metin), visto che irromperà alle nozze di Fikret e Zeynep e piazzerà delle bombe nella tenuta Yaman. Gli ordigni però non si azioneranno per merito dell’intervento di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) grazie alla preparazione militare ricevuta. Per terminare, mentre ci sarà il lieto evento, lo spietato Vahap verrà arrestato e portato in un ospedale psichiatrico dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine.