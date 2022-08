Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 11 agosto ha fatto il suo ingresso nel cast Chiara Mastalli nei panni di Lia Longhi. La donna si è presentata a casa di Roberto per sostenere il colloquio come nuova governante, ma risulta evidente che non sarà questo il vero ruolo della donna. Durante la puntata sono stati infatti disseminati diversi indizi inquietanti a riprova che qualcosa di terrificante potrebbe accadere di qui a breve.

Un posto al sole: l'incubo di Marina

L'episodio dell'11 agosto è sembrato diverso sin da subito, per alcune atmosfere ai limiti dell'horror psicologico.

Il "sogno d'amore" di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) è stato infatti intervallato da alcune scene inquietanti che sottolineavano che presto qualcosa di orribile avrebbe sconvolto le loro vite.

Ad inizio puntata è stato mostrato un incubo in cui Marina vedeva se stessa in una versione particolarmente disturbante. Tale evento era in realtà una proiezione delle insicurezze in merito al suo rapporto con Roberto ma, a quanto pare, il problema stavolta sarà di ben altra natura.

Lia potrebbe essere il nuovo villain della prossima stagione

In questo penultimo episodio i fari erano puntati su Lello Valsano (Gianluca Pugliese), questo perché molto probabilmente sarà lui a compiere qualcosa di terribile, nell'ultima puntata.

L'uomo è apparso fuori di sé tuttavia l'attenzione si è spostata subito sul personaggio di Lia Longhi (Chiara Mastalli). Qualsiasi cosa abbia in mente il giovane boss sarà destinata a durare poco, mentre la sensazione è che la nuova governante di casa Ferri potrebbe assurgere al ruolo di nuovo villain della prossima stagione.

Prima che tale personaggio comparisse, l'ipotesi più accreditata era che la donna potesse essere una complice di Lara, tuttavia le sue motivazioni potrebbero essere diverse. La sensazione è che Lia voglia vendicarsi di uno tra Roberto e Marina o perché no di tutti e due, resta però da capire il perché.

Il mistero delle foto

In una scena, che farà molto discutere, è stato mostrato qualcuno intento ad osservare delle foto di Roberto e Marina, scattate a loro insaputa a Procida.

In particolare in un frame si è notata una lama che puntava alla gola di Roberto in uno dei suoi scatti. Un piccolo dettaglio inserito probabilmente dagli sceneggiatori per sottolineare la situazione di pericolo. Del resto già in passato erano stati disseminati alcuni indizi nelle puntate in grado si svelare l'evolversi delle storyline.

Al momento non c'è la certezza che fosse Lia ad osservare quelle foto, anche se sembra altamente probabile. Se tutto ciò dovesse essere confermato, si prospetta una stagione 27 molto interessante, all'insegna del thriller.