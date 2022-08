Lo sceneggiato turco Terra amara continua a occupare la fascia pomeridiana di Canale 5. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sul piccolo schermo, prossimamente, raccontano che ci sarà l’uscita di scena di Hunkar Yaman (Vahide Perçin), che morirà per mano della new entry Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu).

Il figlio Demir (Murat Ünalmış), invece, finirà in prigione in quanto considerato l’assassino di Sevda Çaglayan (Nazal Kesal).

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz apprende che Adnan è suo figlio, Behice uccide Hunkar

Nel corso delle future puntate della soap opera Zuleyha (Hilal Altınbilek) dopo essere tornata in libertà (è finita in carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere Demir), rimarrà ferita durante una colluttazione con la rivale Mujgan (Melike İpek Yalova).

Quest’ultima non farà i conti con la giustizia, in quanto Behice la porterà via in tempo. Yilmaz (Ugur Guneş), a seguito del ricovero in ospedale di Zuleyha, deciderà di andare a trovarla, anche se sarà arrabbiato per aver scoperto solo ora di essere il vero padre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Quest’ultimo, durante uno scontro tra Demir e Akkaya, si sparerà un colpo d’arma da fuoco e verrà portato d’urgenza in ospedale.

Nel contempo Fekeli (Kerem Alışık), dopo aver appreso dell’arrivo in città del nipote Fikret (Furkan Palalı), lo accoglierà nella sua tenuta. Behice si macchierà le mani di sangue, mettendo fine all’esistenza di Hunkar, pugnalandola a morte il giorno in cui avrebbe dovuto sposare Fekeli.

Yilmaz perde la vita a causa di un incidente stradale, Demir viene arrestato

Demir sarà deciso a vendicare il decesso della madre, con la convinzione che ci sia lo zampino del suo nemico Yilmaz. Quest’ultimo, dopo aver dimostrato di non aver mai smesso di amare Zuleyha, morirà in un incidente stradale. La scomparsa di Akkaya getterà nello sconforto totale anche il suo padrino Fekeli.

A proposito di quest’ultimo, suo nipote si avvicinerà a Mujgan quando rimarrà vedova, arrivando a progettare il loro futuro insieme. Invece Behice si ucciderà gettandosi da una scogliera: avrà paura di morire per mano di Demir.

Mujgan morirà a causa di un incidente aereo, mentre Demir si avvicinerà a Umit Kahraman (Hande Soral).

Per concludere Yaman verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso Sevda, la madre di Umit. A far evadere dal carcere Demir ci penserà Fikret, ma poco dopo la tenuta del ricco e malvagio uomo verrà distrutta da un incendio innestato da un gruppo di banditi.