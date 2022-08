Nelle nuove puntate della soap opera turca Terra amara dal titolo originale Bir Zamanlar Çukurovaci, ci sarà una vera e propria frattura nel rapporto tra i due amici Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Dalle anticipazioni si evince che il ricco uomo finirà per alzare le mani al suo fidato amico, nell’istante in cui non si comporterà bene nei confronti di una donna conosciuta in un nightclub in sua presenza.

Terra amara, trame turche: Demir affida Adnan a una dipendente, Zuleyha promette al marito di non fuggire più

Si preannunciano momenti ricchi di tensione i prossimi episodi dello sceneggiato ambientato nella Turchia degli anni '70, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni tranne il sabato e la domenica.

Tutto comincerà quando Demir farà i conti con la tentata fuga dalla tenuta della moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek) insieme al figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Purtroppo la fanciulla non riuscirà a recarsi a Istanbul per incontrare Yilmaz (Uğur Güneş) dopo aver scoperto che è ancora vivo durante una prestigiosa festa, poiché suo marito, dopo averla fatta desistere dal suo intento la separerà dalla sua piccola creatura affidandola a una dipendente.

Successivamente la fanciulla non avrà altra scelta che quella di far credere al suo ex fidanzato di aver sposato Demir Yaman perché spinta da forti sentimenti, quando avranno il tanto desiderato confronto: si tratterà quindi di una grossa menzogna che Zuleyha porterà avanti sotto ricatto del marito.

Quest’ultima non appena avrà tra le sue braccia il figlio, prometterà al perfido consorte che non se ne andrà più via dal tetto coniugale: dopo essere stato rassicurato, Demir passerà una serata in un nightclub con Cengaver, che a causa del troppo alcool oltre a provarci con una spogliarellista tratterà male una donna.

A Cukurova si parla della lite tra Demir e l’amico, Cengaver accetta di stringere affari con Yilmaz

Yaman non ci penserà due volte a picchiare il suo amico, un gesto di cui si parlerà parecchio il giorno seguente a Cukurova. A questo punto Yilmaz approfitterà della fresca lite tra il suo rivale e Cengaver per agire, dato che convincerà quest’ultimo a stringere affari con lui, dopo aver deciso di aprire una sorta di società industriale per consentire ai lavoratori di avere gli stessi diritti.

In un primo momento il marito di Nihal (Ebru Aytemur) sarà abbastanza titubante di fronte alla proposta inaspettata ricevuta dall’ex detenuto che in precedenza era intenzionato a uccidere, ma dopo aver riflettuto accetterà di collaborare con lo stesso ovviamente all’insaputa dell’amico Demir.