Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente in tv. Gli spoiler della prima stagione della Serie TV annunciano che Yilmaz Akkaya rischierà di morire nuovamente quando Demir Yaman deciderà di aizzargli contro l'amico Cengaver Cimen. Uno scontro che tuttavia riserverà degli inaspettati imprevisti.

Anticipazioni Terra Amara: Hunkar colpita da un colpo d'arma da fuoco da Akkaya

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori vedranno nelle prossime settimane in tv, si soffermano sulle conseguenze del ferimento di Hunkar.

Tutto inizierà quando la matrona verrà colpita da un colpo d'arma da fuoco partito dalla pistola di Yillmaz, intento a difendersi da un agguato da parte di Demir. Quest'ultimo, infatti, aveva scoperto che il rivale si sarebbe incontrato con Zuleyha in un campo deserto. Fortunatamente il figlioccio di Fekeli riuscirà a salvarsi grazie a un portasigarette che lo proteggerà da un proiettile. Dall'altra parte il giovane Yaman apparirà disperato per la sorte della mamma, la quale verrà portata in una clinica e verrà sottoposta a una delicata operazione chirurgica per bloccare un'emorragia. Per questo motivo Demir chiederà a Cengaver d'interrogare alcuni abitanti della zona per capire se Akkaya è morto oppure è sopravvissuto al suo agguato.

Cengaver si scaglia contro Yilmaz aizzato dall'amico

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Demir farà credere a Cengaver che Yilmaz aveva venduto la sorella Zuleyha per ripagare i suoi debiti di gioco e giustificare così la sua animosità nei suoi confronti. Sarà una bugia, visto che il crimine è stato commesso in realtà da Veli, il fratellastro di Altun.

Per questo motivo Cengaver si scaglierà come una furia contro Akkay dopo essere stato aizzato dalle bugie dell'amico. Non contento, seguirà l'uomo fino alla fabbrica tessile, dove gli punterà contro un'arma da fuoco, invitandolo a battersi a un duello all'ultimo sangue. Tuttavia l'incontro si concluderà in modo inaspettato grazie a una rivelazione di Yilmaz.

Cimen scopre che Demir ha rubato Zuleyha al rivale

Akkaya confiderà a Cengaver di non essere il fratello di Zuleyha, ma il suo promesso sposo, e che Demir gliel'ha rubata usando mezzi illeciti. Sentite queste parole, Cimen deciderà di recarsi alla tenuta per chiedere un confronto con il giovane Yaman.

Il figlio di Hunkar, a questo punto, apparirà sincero per la prima volta in vita sua. L'uomo confermerà di aver sposato la ragazza dopo che il suo rivale è stato arrestato per l'omicidio di Naci, sicuro che sarebbe rimasto per tutta la vita in carcere.