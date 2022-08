La soap opera di origini turche Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), ambientata negli anni Settanta, appassiona il pubblico italiano da un mese e continua a essere abbastanza movimentata con parecchi colpi di scena inaspettati e vendette. Le anticipazioni su ciò che accadrà nei prossimi episodi raccontano che un importante evento che avrà luogo in un club della città di Adana, e a cui non mancherà Demir Yaman (Murat Ünalmış), sarà la causa scatenante di una lite tra Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). In particolare quest’ultimo avvierà le pratiche del divorzio con la moglie, che subito dopo si consolerà con il corteggiamento di Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), disposto a tutto per ottenere le ricchezze dei Yaman.

Trame turche, Terra amara: Sermin su tutte le furie, Sabahattin si reca da un avvocato divorzista

Nel corso delle nuove puntate dello sceneggiato, in programmazione su Canale 5, i telespettatori assisteranno all’ennesima discussione tra Sermin e il marito Sabahattin. La donna si arrabbierà con il dottore quando lo stesso le dirà di aver rifiutato l’invito a una prestigiosa festa a cui hanno preso parte tutti gli imprenditori più ricchi.

Sabahattin, dopo essere stato denigrato dalla consorte, si presenterà da un avvocato divorzista e le dirà di avviare le pratiche per mettere la parola fine al suo matrimonio una volta per tutte. Il medico troverà il coraggio di comunicare alla moglie la drastica decisione presa, invitandola a firmare la documentazione utile per procedere con il divorzio.

Sabahattin lascia il tetto coniugale, Sermin si rende conto che Veli la sta ingannando

A questo punto Sabahattin dirà a Sermin che se ne andrà via di casa per alloggiare in una pensione. Quest’ultima non avrà altra scelta oltre a quella di accettare la volontà del marito, che prima di lasciare il tetto coniugale metterà al corrente la figlia Betül (İlayda Çevik) di quanto accaduto per non farle raccontare delle menzogne dalla consorte.

Sabahattin volterà pagina, anche se sarà consapevole che il cugino Demir farà il possibile per fargli cambiare idea, mentre Sermin si avvicinerà ulteriormente a Veli, il fratellastro di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Ben presto l’astuta donna si accorgerà che il malvagio uomo si sta prendendo gioco di lei, in quanto interessato soltanto ai suoi soldi, visto che cercherà di convincerla ad aiutarlo economicamente. Nel contempo Veli ingannerà anche Füsun (Yeliz Doğramacılar), l’amica della moglie di Sabahattin, dato che approfitterà del fatto di colpirla fisicamente per raggiungere il suo scopo.