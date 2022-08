Nelle prossime puntate di Terra Amara la verità sul matrimonio tra Demir e Züleyha verrà fuori. Infatti Yilmaz, attraverso una lettera scritta proprio dalla ragazza, scoprirà che è stata Hünkar a obbligarla a sposare il figlio, spiegandogli anche che cosa le hanno offerto in cambio.

Yilmaz e Müjgan convolano a nozze

Nella prossime puntate di Terra Amara arriverà il giorno delle nozze tra Yilmaz e Müjgan. La ragazza vestirà con un bellissimo abito bianco e insieme al futuro marito si accingerà a firmare le carte che suggelleranno la loro unione. Per la ragazza sarà un giorno stupendo: non solo, finalmente, riuscirà a sposare l'uomo che ama, ma anche i suoi genitori decideranno di partecipare alla cerimonia.

Müjgan stringerà i genitori in un tenero abbraccio e anche Yilmaz ringrazierà i suoceri per la loro presenza. Nessuno, però, potrà immaginare che i genitori della giovane saranno presenti solamente perché Yilmaz ha ricattato il suocero, dicendogli che se non avesse partecipato al matrimonio avrebbe svelato alla moglie la sua infedeltà.

Yilmaz scopre la verità sul matrimonio di Züleyha e Demir

La coppia pronuncerà il fatidico "lo voglio" e finalmente potrà iniziare questo percorso di vita insieme. Il giorno seguente Yilmaz si farà prenderà dalla nostalgia. Penserà alla sua Züleyha e lo farà guardando i passaporti che aveva fatto fare quando insieme avevano pianificato di scappare da Istanbul. Tra i vari documenti troverà anche una lettera che Züleyha gli ha inviato diverso tempi prima, ma che fino a ora non gli era passata tra le mani.

La ragazza nella lettera gli dirà che ha sposato Demir solo per salvargli la vita dal carcere: è stata Hünkar a costringerla a sposare il figlio, in cambio le avevano promesso che avrebbero fatto tutto il possibile per far sì che Yilmaz non venisse giustiziato in prigione. Così, finalmente, il giovane scoprirà la verità che si è sempre celata dietro le nozze tra Züleyha e Demir, e il motivo per cui lei ha deciso di abbandonarlo.

Ora, però, non si può più fare niente, ormai è un uomo sposato e nulla può cambiare.

Demir si fa visitare: vuole capire se è veramente sterile

Intanto Züleyha sta affrontando la sua seconda gravidanza e il fatto che Demir non voglia questo bambino. L'uomo, credendo di essere sterile, sarà fermamente convinto che la moglie l'abbia tradito, però vorrà rassicurarsi del fatto che Züleyha non gli stia dicendo una bugia.

Così deciderà di andare da uno specialista per capire se è effettivamente sterile.

Dopo alcuni test il medico gli dirà che può avere dei figli, anche se le possibilità sono poche. Riuscirà Demir ad avere fiducia della moglie e ad accettare questo bambino?