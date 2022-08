Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha vorrà porre fine alla sua seconda gravidanza, questo perché sa che Demir non vuole il bambino in quanto, convinto della sua sterilità, crederà che la moglie l'abbia tradito con un altro.

Züleyha scopre di essere incinta

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha scoprirà di aspettare un altro bambino. La notizia non verrà presa bene da Demir. Dieci anni prima un medico gli ha diagnosticato la sterilità, quindi è sicuro di non poter concepire dei bambini. Per tale motivo crederà che la moglie l'abbia tradito con un altro uomo e non avrà nessuna intenzione di crescere un altro figlio di cui non è realmente il padre.

Züleyha gli confermerà che è lui l'unico uomo con cui è stata e che il bambino che porta in grembo è solamente il frutto della loro unione, ma Demir non vorrà sentire ragioni.

Demir scopre di non essere sterile

Passeranno i giorni e il pensiero della nuova gravidanza di Züleyha tormenterà Demir. Ma davvero lui potrebbe essere realmente il padre? Per scoprirlo deciderà di sottoporsi nuovamente a una visita medica con uno specialista, solo così potrà sapere se la moglie effettivamente gli sta dicendo la verità. Si sottoporrà a diversi test che gli daranno un risultato per lui inaspettato: può avere dei figli, anche se le probabilità sono veramente poche.

Solo così Demir capirà che la moglie gli ha detto la verità e che finalmente potrà avere il suo primo erede biologico.

Züleyha vuole abortire, Demir la ferma

La prima cosa che Demir farà sarà salire in macchina e correre a casa per chiedere scusa alla moglie. Una volta giunto alla villa si renderà conto che lei non c'è, allora Hünkar gli ricorderà alcune parole parola pronunciate dalla nuora, che faranno pensare solo a una cosa: Züleyha vuole abortire.

Così mamma e figlio scopriranno che la ragazza si è fatta accompagnare in una clinica da Sermin proprio con la volontà di porre fine alla gravidanza.

Demir e Hünkar saliranno in macchina, e si dirigeranno in fretta e furia verso la clinica. Fortunatamente arriveranno in tempo e Demir riuscirà a impedire alla moglie di abortire.

Yilmaz scopre la verità sul matrimonio di Demir e Züleyha

Mentre Züleyha vivrà un incubo, Yilmaz coronerà il suo sogno d'amore con Müjgan, ma il ragazzo avrà modo scoprire una dura verità.

Tramite una lettera scritta da Züleyha verrà a sapere che la ragazza ha sposato Demir solamente perché costretta da Hünkar. La donna infatti, in cambio del matrimonio con figlio, le aveva promesso di salvare Yilmaz dalla prigione. Il giovane si sentirà sollevato per aver scoperto che l'ex in realtà l'ha sempre amato, ma da un altro lato sarà triste: ormai è un uomo sposato e con Züleyha non potrà esserci più niente.