Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, era stata contattata da Mediaset per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Stando a quanto riferito dal critico d'arte, la figlia non si è presentata a quattro colloqui. Tale atteggiamento da parte della ragazza ha irritato il 70enne che ha ammesso di aver 'perso di vista' Evelina per qualche mese.

Il retroscena

Da tempo voci parlavano della partecipazione di Evelina Sgarbi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A confermare l'indiscrezione è stato il famosissimo critico d'arte. Vittorio Sgarbi ha rivelato al magazine diretto da Roberto Alessi che la figlia "è stata convocata per un provino da Alfonso Signorini, ma per quattro volte ha disertato l'appuntamento".

Il 70enne ha precisato di non avere mai condiviso la decisione della figlia. Al contrario, Vittorio voleva che Evelina entrasse nella casa più spiata d'Italia: "Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta, equivale a sputare sul denaro". Il diretto interessato ha spiegato di aver cercato di far cambiare idea alla figlia fino all'ultimo, ma invano. Sgarbi ha aggiunto: "Io le ho perfino ingiunto di cogliere l’occasione, tanto che abbiamo discusso e per qualche mese ci siamo persi di vista"

I motivi dell'offerta rifiutata

Vittorio Sgarbi ha rivelato anche perché la figlia ha deciso di non prendere parte al Grande Fratello Vip 7. Nello specifico, la ragazza avrebbe ritenuto che all'interno del Reality Show condotto da Signorini si facciano troppi pettegolezzi.

Dunque, Evelina non voleva finire al centro del clamore mediatico ed esporre la sua vita privata: "Ha ritenuto che la casa di Cinecittà non fosse degno di lei".

Oggi, Vittorio e sua figlia hanno avuto un chiarimento. Tuttavia, il 70enne non ha nascosto di continuare a punzecchiare Evelina per aver rifiutato il reality show: "Soldi che non deve sudare in miniera, ma in una casa super accessoriata".

Sgarbi ha detto 'no' all'Isola dei Famosi

Dall'intervista è emerso che Vittorio Sgarbi abbia detto "no" all'Isola dei Famosi. Il diretto interessato ha precisato che a differenza della figlia, lui ha già una carriera alle spalle. Di conseguenza, può anche permettersi il lusso di rifiutare determinati programmi.

Sgarbi ha fatto sapere che avrebbe accettato solo per "due milioni di euro, minimo uno e mezzo" e ha spiegato: "Ho impegni da sindaco, assessore e deputato. Il mio tempo costa e non intendo svenderlo". Come raccontato dal critico d'arte, Mediaset era arrivata anche a raddoppiare il cachet pur di averlo al reality show condotto da Ilary Blasi.