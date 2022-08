Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse a breve su Canale 5. Gli spoiler preannunciano che Hunkar Yaman crederà che Zuleyha Altun non sia veramente innamorata di suo figlio Demir ma che lo stia prendendo in giro.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha confessa a Demir che Yilmaz non è suo fratello

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate in onda prossimamente, rivelano che Hunkar inizierà ad avere dei sospetti sulla nuora.

Tutto comincerà quando Zuleyha incontrerà Yilmaz a un evento organizzato dai più potenti imprenditori di Cukurova.

In questo modo, la ragazza capirà di essere stata ingannata sia dalla suocera che dal marito, visto che le avevano fatto credere che Akkaya fosse morto nell'incendio scoppiato in carcere. Altun, a questo punto, deciderà di essere sincera con Yaman jr dopo aver cercato di uccidersi, gettandosi dall'auto in corsa di ritorno alla tenuta. Pertanto la ragazza confiderà a Demir che Yilmaz non è suo fratello. Tale affermazione provocherà una violenta lite che porterà la protagonista a cadere in terra, colpita da un malore. Per questo motivo, Zuleyha verrà portata in camera sua dove verrà visitata da Sabahattin.

Sabahattin consiglia ad Altun di non mettersi contro i potenti Yaman

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Zuleyha si dichiarerà disposta a raccontare a Demir che Adnan non è figlio suo ma bensì del suo rivale.

A questo punto Hunkar deciderà di ricattarla. La matrona, infatti, preciserà che suo figlio le rovinerebbe l'esistenza per l'eternità. Inoltre Yaman senior sottolineerà che per lei sarà quasi impossibile dimostrare che Adnan non è l'erede di Demir.

Zuleyha, a questo punto, cercherà conforto da Sabahattin. Ma il dottore invece di spalleggiarla le suggerirà di non mettersi contro i potenti Yaman, in quanto dispongono di tutti i mezzi per farla pagare cara a chi non rispetta le loro regole.

Inoltre, il marito di Sermin fingerà di non sapere che Yilmaz è ancora vivo. Insomma Altun si sentirà sempre più sola, tanto da essere costretta a rivedere i suoi propositi.

Yaman senior crede che la nuora stia prendendo in giro suo figlio

Zuleyha deciderà di sacrificare la sua felicità per la tranquillità familiare. La donna, infatti, sceglierà di affrontare suo marito, chiedendogli perdono al termine di un duro confronto.

Pertanto il clima tra i due coniugi apparirà sempre più disteso, tanto che il figlio di Hunkar chiederà persino scusa alla moglie per averle nascosto che sapeva che Yilmaz non era suo fratello e non era morto in carcere.

Ma le sorprese per Yaman junior non termineranno qui. Difatti, Altun gli dirà di non poter vivere senza di lui in quanto lo ama più della sua stessa vita. Parole, che gratificheranno quest'ultimo mentre desteranno i sospetti della Yaman senior, sicura che la nuora lo stia prendendo in giro.