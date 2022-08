Un nuovo fatto tragico sarà al centro delle nuove puntate di Terra Amara, la popolare soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler della 2° stagione in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Demir Yaman finirà in carcere dopo essere stato accusato dell'uccisione del suo migliore amico Cengaver Cimen.

Terra Amara, anticipazioni: Hatip spara contro Cengaver

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate ancora inedite per l'Italia annunciano che Cukurova sarà sconvolta da un nuovo omicidio. Difatti, un personaggio amatissimo della soap opera uscirà di scena in modo tragico.

Tutto inizierà quando Cengaver scoprirà di essere stato incolpato da Hatip di aver denunciato l'azienda grazie ad una rivelazione del barbiere. Per questo motivo, Cimen deciderà di confrontarsi con il suo accusatore, chiedendogli spiegazioni sulla calunnia che ha lanciato contro di lui. Durante il confronto, il migliore amico di Demir non esiterà a minacciare Hatip, che avrà una reazione furiosa. Proprio quest'ultimo non esiterà ad estrarre una pistola e sparare contro Cengaver davanti ad una spiazzata Sermin.

Cimen esala l'ultimo respiro alla circoncisione del figlio

Nelle puntate della 2° stagione di Terra Amara, Cengaver cadrà a terra, colpito da un proiettile all'addome mentre Hatip e Sermin fuggiranno via senza prestargli soccorso.

Nonostante la copiosa perdita di sangue, l'uomo riuscirà a raggiungere il luogo, dove suo figlio sta per essere sottoposto alla circoncisione. Qui, Cimen dedicherà delle belle parole alla moglie per poi esalare l'ultimo respiro senza pronunciare il nome del suo assassino. Purtroppo il dottor Sabahattin non riuscirà a fare nulla per impedire la sua straziante dipartita.

Le forze dell'ordine arrestano Demir per il delitto

Poche ore dopo, alcune forze dell'ordine arresteranno Demir, in quanto ritenuto il presunto colpevole del delitto di Cengaver. La polizia, infatti, arriverà alla villa per portare in carcere il giovane Yaman, che apparirà sorpreso dalla notizia della morte del suo migliore amico.

Il figlio di Hunkar, a questo punto, ritroverà Yilmaz in cella, dove inizieranno a litigare furiosamente, tanto da costringere le guardie penitenziarie a intervenire per separarli. Pertanto, i due detenuti verranno reclusi in due celle d'isolamento. In questo frangente, Akkaya urlerà al suo rivale di sapere che Zuleyha l'ha sposato solo con l'inganno e non certo per amore. Alla fine, l'uomo giurerà a Demir che si riprenderà sia l'amata che suo figlio Adnan.

Nel frattempo, la procuratrice Julide giungerà in città per occuparsi dei casi dei due uomini. Una donna, nota nell'ambito dei tribunali per essere molto dura con i carcerati.