Proseguono le anticipazioni di Terra Amara con un nuovo colpo di scena. Gli spoiler che provengono dalla Turchia svelano che la scelta di Zuleyha di confessare la verità sul suo matrimonio a Yilmaz sarà messa in discussione da lei stessa. Infatti, durante un viaggio, Demir e Zuleyha avranno un guasto all'auto. Scenderanno per capire cosa sia successo, ma Demir verrà travolto da alcuni massi caduti una montagna. L'uomo non esiterà a sacrificarsi per far uscire incolume dalla situazione il piccolo Adnan. Questa azione farà decidere a Zuleyha di non allontanarsi dal marito, almeno per il momento.

Zuleyha decisa a dire a Yilmaz la verità

Le anticipazioni turche di Terra amara si fanno sempre più interessanti. Zuleyha, stanca di sottostare al volere dei Yaman, deciderà di riprendere in mano la sua vita e scriverà una dettagliata lettera a Yilmaz, nella quale gli spiegherà che è stata costretta d Hunkar a sposare Demir e in più ha anche dovuto dire che il piccolo Adnan è il figlio di Demir, quando in realtà si tratta del frutto del loro amore. Non potendosi fidare più di nessuno, dopo aver scoperto che sia Gulten che Sermin le hanno voltato le spalle, Zuleyha deciderà di chiedere aiuto a Sabahattin, che in passato si è già dimostrato affidabile.

Inizialmente il medico vorrà mettere in guardia Altun: se Demir scoprisse il contenuto della lettera non esiterebbe a far del male a tutti, compreso il piccolo Adnan.

Zuleyha però, certa che Yilmaz agirebbe in fretta per salvare sia lei che il loro bambino, si dirà decisa ad andare avanti col suo piano. Sabahattin, quindi, prenderà la lettera e cercherà di mettersi in contatto telefonico con Yilmaz, ma non lo troverà in casa e parlerà con l'autista. L'uomo di Fekeli verrà informato della necessità del dottore di parlare con Akkaya, ma qualcosa sconvolgerà i piani per l'ennesima volta.

Grave incidente per Demir

Demir, Zuleyha e Adnan si metteranno in viaggio per andare fuori dal paese, ma l'auto che li trasporta subirà un guasto. Così, per vedere cosa è successo, la copia scenderà dalla macchina, quando improvvisamente alcuni detriti inizieranno a cadere dalla montagna. Prima che possano colpire Adnan, Demir metterà in salvo il piccolino, ma lui resterà travolto dai massi.

Zuleyha chiamerà subito i soccorsi e poi andrà a casa dove, sconvolta, dirà alla suocera cosa è successo.

Hunkar e Zuleyha andranno in ospedale dove scopriranno che Demir per salvarsi necessita di un'operazione, ma non vi sarà nessun chirurgo disponibile. Prezioso sarà l'aiuto di Mujgan che contatterà il padre, anche lui medico, che manderà subito un chirurgo disposto a operare Demir. Nel frattempo Zuleyha chiamerà Sabahattin e lo avvertirà che è grata al marito per aver salvato suo figlio, e così si farà ridare la lettera destinata a Yilmaz e la brucerà, decisa a dimostrare a Demir la sua riconoscenza. Sarà questa la decisione definitiva di Zuleyha? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.