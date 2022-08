Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e quelle provenienti dalla Turchia svelano che ben presto Zuleyha uscirà fuori gli artigli. Stanca di sottostare al volere della suocera Hunkar e del marito Demir, deciderà di scrivere una lettera a Yilmaz. Con il chiaro intento di svelare al suo unico e grande amore di essere stata costretta a contrarre matrimonio per salvarlo e che il piccolo Adnan è in realtà figlio suo, Altun chiederà l'aiuto del dottor Sabahattin non fidandosi più di nessun altro, ma non tutto andrà come previsto.

Zuleyha vuole confessare la verità a Yilmaz

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra amara. Seguendo le anticipazioni della soap turca, nelle prossime puntate il pubblico assisterà a un cambiamento da parte di Zuleyha. La giovane protagonista non resterà più inerme a subire le angherie dei Yaman, ma vorrà riprendere in mano la sua vita a tutti costi, ripartendo proprio dal suo Yilmaz. Dopo aver discusso con Gulten e dopo aver teso una trappola a Sermin, che si dimostrerà falsa nei suoi riguardi, Altun scriverà una lettera per il giovane Akkaya.

Zuleyha, nella sua missiva, confesserà il suo amore all'ex fidanzato, ma non solo. Spiegherà nei minimi dettagli i motivi che l'hanno spinta a sposare Demir, aggiungendo nel racconto il ricatto da parte di Hunkar: se non avesse accettato di sposare suo figlio, Yilmaz sarebbe stato condannato a morte.

Infine la giovane deciderà di scrivere ad Akkaya che il piccolo Adnan è in realtà figlio suo e non di Yaman. Successivamente Zuleyha penserà a come fare per arrivare la lettera nelle mani del suo amore.

Sabahattin accetta di aiutare Zuleyha

Non fidandosi più di Gulten, che già in passato aveva mancato alla sua direttiva di consegnare un biglietto a Yilmaz.

Zuleyha si rivolgerà a Sabahattin, che ha sempre dimostrato di essere dalla sua parte. Il medico conoscerà il contenuto della lettera, ma prima di accettare di fare da tramite tra i due innamorati metterà in guardia Zuleyha: se Demir conoscesse i piani della consorte, non esiterebbe a fare del male perfino ad Adnan.

Certa della sua scelta, Zuleyha si dimostrerà irremovibile, così Sabahattin deciderà di contattare Yilmaz.

ma alla chiamata telefonica risponderà Cetin, l'autista di Fekeli. Sabahattin, allora, deciderà di chiedere all'uomo di avvertire Yilmaz della sua chiamata per potersi mettere in contatto con lui quanto prima. Riuscirà Cetin ad avvertire Yilmaz? Un nuovo tragico evento impedirà ad Akkaya di avere la lettera, ma per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le nuove anticipazioni turche di Terra amara.