Gianmaria Antinolfi, 37enne di origine napoletana, è un imprenditore nel settore della moda e del lusso, nonché concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In questa intervista rilasciata per Blasting News parla dei suoi inizi da imprenditore e dei suoi progetti futuri.

Gianmaria Antinolfi si racconta a Blasting News

Ciao Gianmaria, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Sono una persona molto più complicata di quanto possa sembrare o forse in cinque mesi che ho passato nella casa del Grande Fratello Vip ve ne siete accorti?

Ho un amore smisurato per la musica, mi piace suonare con la console, amo dipingere e come la maggior parte degli italiani non riesco a resistere a una bella partita di calcio. Ho una passione per le cose belle in generale".

Sei un noto manager di fashion e lusso, ma com'è iniziato questo tuo percorso lavorativo?

"Sicuramente la mia più grande leva è da sempre l'ambizione. Sono sempre stata una persona ambiziosa, un ragazzo prima e un uomo poi. Come tutti i percorsi lavorativi di questo tipo, tutto è iniziato con tanto studio e tantissima gavetta, che è sempre necessaria. Ma il mio percorso è appena cominciato. Mi auguro che sia ancora molto lungo e soprattutto ricco di soddisfazioni. Questo per me è un periodo molto importante e decisivo per il mio futuro".

Sei stato concorrente nella sesta edizione del Grande Fratello Vip: cosa ti ha spinto a entrare nella casa e a metterti in gioco?

"Venivo da 17 anni di studio e lavoro intenso, dove non mi sono mai fermato e quando ho chiuso il mio ultimo contratto avevo bisogno di un po' di tempo per me. Non ho mai perso il focus su quali fossero i veri obiettivi della mia vita, ma volevo un po' di tempo per provare qualcosa di differente e in quel periodo è nata quella opportunità.

Sono stato sempre un amante dell'incertezza, anche se poi predico per avere tutte quelle certezze che ti fanno stare tranquillo, ma alla fine tutto ciò che non conosci ti fa sentire più vivo. Amo l'adrenalina e volevo qualcosa che mi facesse emozionare e così è stato".

Ora che è passato un anno, come giudichi la tua esperienza all'interno del reality?

Rifaresti tutto o cambieresti qualcosa?

"La giudico come un'esperienza estremamente positiva per quelle che sono le skill che ho acquisito e che sto utilizzando nel mio lavoro, per le emozioni fortissime che ho provato e per le persone che mi porto fuori da questa esperienza, amici e amore".

C'è un altro programma in questo momento che ti piacerebbe fare?

"Fino a ieri ti avrei detto di no, ma per caso ieri ho guardato su Amazon un programma che mi ha fatto estremamente divertire e che mette davvero alla prova le tue capacità di strategia, pianificazione, organizzazione, problem solving e resistenza allo stress, che sono tutte le caratteristiche di cui ha bisogno un buon manager. Il programma si chiama Celebrity Hunted; se ci fossero davvero le possibilità da entrambe le parti, potrebbe essere un'esperienza molto interessante".

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

"Come ti dicevo, in questo momento sono completamente focalizzato sul mio lavoro e su importanti progetti che sto portando avanti. Il mio sogno è sempre stato quello di diventare Ceo entro i 40 anni, vediamo..."

L'intervista è finita qui! Hai un saluto da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

"Sono io che ringrazio voi per l'opportunità e vorrei approfittare di questo spazio per ringraziare tutte quelle persone che senza neanche conoscermi hanno imparato a volermi bene, senza alcun pregiudizio e che ogni giorno continuano a supportarmi e darmi una quantità di affetto infinita. Grazie a tutti".