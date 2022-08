Diversi sviluppi saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera, made in Turchia, rivelano che Hunkar Yaman sarà costretta a riassumere Gaffur Taskin alla tenuta quando verrà minacciata di gravi ritorsioni.

Terra Amara, anticipazioni: Demir licenzia Gaffur

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5 raccontano che Gaffur pagherà care le sue bugie. Tutto inizierà quando Yilmaz sarà coinvolto in un brutto incidente stradale.

A questo punto, il capomastro deciso a fare un piacere al suo padrone, si recherà in ospedale per cercare di soffocare Akkaya con un cuscino. Ma Taskin verrà bloccato da un dottore e dei complici di Fekeli.

Nel frattempo Demir, tornato a Cukurova dopo un periodo di assenza per motivi di lavoro, reagirà male quando scoprirà il piano messo in azione da Gaffur. Il potente imprenditore, infatti, cercherà di strangolare il marito di Saniye, se Zuleyha e Hunkar non lo facessero desistere. Non contento, Yaman jr licenzierà Taskin, cacciandolo dalla tenuta insieme a sua moglie, a differenza di Gulten, la quale sarà risparmiata. Per questo motivo, i coniugi Taskin penseranno di cavarsela con i soldi messi da parte, però le cose si complicheranno quando verranno derubati.

Il capomastro minaccia Hunkar di raccontare la verità su Zuleyha e Yilmaz

Nelle puntate turche di Terra Amara, Gaffur cercherà ospitalità da una zia, dove la convivenza tra sua moglie e quest'ultima si rivelerà un inferno. Saniye, a questo punto, deciderà di parlare al marito per i progetti del futuro. In questo frangente, la ragazza apparirà disposta a tornare dalla sua famiglia purché il capomastro ritorni a lavorare alla tenuta.

Tale discorso invoglierà Gaffur a ricattare Hunkar, minacciandola di raccontare a tutti la natura del vero legame tra Zuleyha e Yilmaz. La matrona, a questo punto, apparirà disposta a scendere a compromessi, promettendo a lui e Saniye di nasconderli nella tenuta almeno finché non avrà convinto Demir a riassumerli a tempo determinato.

Inoltre, la signora Yaman chiederà a Taskin d'incontrare un uomo in paese. Gaffur, inconsapevole del tranello, si recherà sul posto dove si troverà davanti il corpo senza vita di una persona. Come se non bastasse, il marito di Saniye incontrerà l'assassino, che lo costringerà a impugnare l'arma del delitto per far ricadere la colpa su di lui.

Taskin viene riassunto insieme a Saniye

Ben presto, i telespettatori scopriranno che l'omicidio è una messa in scena creata da Hunkar e Demir per frenare le minacce di Gaffur. A tal proposito, la matrona farà credere al marito di Saniye di essere in possesso dell'arma da fuoco piena delle sue impronte digitali e di averla messa in una cassaforte, tanto da suggerirgli di non nominare più Zuleyha e Yilmaz se non vuole essere arrestato. Alla fine, Taskin verrà ufficialmente riassunto seppur declassato mentre Saniye tornerà a lavorare in cucina insieme a Fadik.