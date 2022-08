Tempo di rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia, segnalano che Sermin Yaman minaccerà Hunkar di raccontare a tutti quanti la natura del legame tra Zuleyha Altun e il figlio di Fekeli, Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Hunkar svela a Sermin che Veli è un truffatore

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in tv rivelano che ci sarà alta tensione tra Hunkar e Sermin.

Tutto inizierà quando l'ex moglie di Sabahattin acquisterà dei gemelli con le iniziali di Veli.

La matrona, a questo punto, si scaglierà come una furia contro la nipote poiché sicura che sia stata lei a vendere tutti i preziosi di famiglia invece di Gulten, accusata ingiustamente. Ed ecco che la signora Yaman svelerà alla parente che Veli non è altro che un truffatore, abituato a saldare i debiti di gioco con tranelli e sotterfugi. Sermin, a questo punto, crederà che la zia abbia ragione quando rammenterà di aver dato liquidità al fratellastro di Zuleyha per chiudere un importante lavoro.

Veli informa l'ex di Sabahattin che Zuleyha e Yilmaz sono amanti

Nelle puntate turche di Terra Amara, Sermin si recherà a trovare l'amica Fusun, all'oscuro che sia diventata anche lei un'amante di Veli.

Qui, la Yaman metterà al corrente la donna dei suoi sospetti sul fratellastro di Zuleyha per poi mettersi sulle sue tracce, sebbene sembri essere sparito nel nulla.

Alla fine, l'ex moglie di Sabahattin riuscirà a scovare l'amante truffatore, che però non accetterà di restituirli i soldi, ricevuti con l'inganno. In questa circostanza, Veli le consiglierà di stare attenta a quello che succede nella sua famiglia.

A tal proposito, l'uomo le confesserà che Zuleyha e Yilmaz non sono fratelli ma bensì amanti che Hunkar ha separato per dare un discendente a Demir. Sermin, a questo punto, penserà di usare tale rivelazione per tenere in pugno sua zia, se poi non cadesse a sua volta in una trappola.

La Yaman minaccia di dire a tutti la natura del legame tra l'Altun e il figlio di Fekeli

Purtroppo Hunkar tirerà fuori le fotografie degli incontri segreti tra Veli e Sermin quando quest'ultima la minaccerà di dire a tutti gli abitanti di Cukurova la natura del legame tra l'Altun e il figlio di Fekeli. Inoltre, la matrona rammenterà alla nipote di essere stata lei a dare a Sabahattin alcuni scatti comprovanti i suoi incontri extraconiugali con il biondino, minacciandola di vendere quelli più scabrosi ai quotidiani. Insomma, tra nipote e zia inizierà una guerra senza esclusioni di colpi, dove Sermin apparirà avere la peggio quando sarà costretta a chiedere perfino scusa a Gulten dopo averla accusata di essere una ladra.