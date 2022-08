Tante novità saranno protagoniste assolute della nuova puntata di Terra Amara, visibile il 1° settembre in prima visione su Canale 5. La trama della soap opera racconta che Demir Yaman e Cengaver Cimen tenderanno una trappola mortale ad Ali Fekeli e suo figlioccio Yilmaz Akkaya, se qualcosa andasse storto.

Terra Amara: anticipazioni puntata giovedì 1° settembre

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 1° settembre dalle ore 14:45 su Canale 5, annunciano grandi sviluppi. Nei particolari, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Zuleyha, tra le più amate protagoniste della soap opera.

La donna cercherà di distrarre la mente mettendosi a cucire. Un hobby che non convincerà suo marito, tanto che ci saranno forti tensioni tra loro.

In serata Demir (Murat Ünalmış) si recherà in un locale in compagnia di Cengaver. Qui i due avranno un bruttissimo litigio quando Cimen inizierà a fare degli apprezzamenti su una spogliarellista. Un comportamento che scatenerà la furia di Yaman, che arriverà a prendere a pugni il suo migliore amico in mezzo alla sala piena di clienti.

Ali e il figlioccio scampano dalla trappola mortale di Demir e Cengaver

Nella puntata del 1° settembre di Terra Amara, Yilmaz (Uğur Güneş) cercherà di approfittarsi della frattura nata tra i due amici. Peccato che il litigio tra Cengaver e Demir sia solo uno stratagemma per fare in modo che Fekeli (Kerem Alışık) e Akkaya si rechino in un deposito abbandonato.

Yaman e Cimen, infatti, avranno intenzione di tendergli una trappola mortale.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ali e il figlioccio riusciranno a scappare dal capanno incendiato all'insaputa di Cengaver e l'amico. Proprio questi ultimi crederanno di essersi liberati finalmente dei suoi due nemici.

Zuleyha evita di incontrare l'ex amato

Nel frattempo la notizia dell'esplosione al capanno si spargerà a macchia d'olio ad Adana e la popolazione crederà che la tragedia sia opera degli anarchici.

Nel frattempo Zuleyha (Hilal Altınbilek) parteciperà a un incontro dell'associazione in cui sua suocera è socia. Yilmaz sopraggiungerà nel locale, quando Altun lo vedrà sarà talmente turbata da chiedere ad Hunkar di poter tornare a casa.

Purtroppo la donna dimostrerà di non riuscire a guardare l'ex amato negli occhi dopo avergli raccontato delle bugie a causa di Demir durante il loro incontro di alcuni giorni prima.

In attesa di vedere questi avvenimenti su Canale 5, si ricorda che tutti gli episodi sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play Infinity.