In base agli spoiler in arrivo dalla Turchia, nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha incontrerà per la prima volta Müjgan, dopo aver saputo che aspetta un bambino. Tale incontro la lascerà sbalordita, infatti la ragazza noterà al collo della dottoressa un gioiello che le apparteneva e verrà a sapere che è un pegno d'amore di Yilmaz per l'arrivo del suo bambino. La realtà, però, sarà ben diversa.

I nomi più importanti di Çukurova alla cena del governatore

Le prossime puntate di Terra Amara racconteranno della cena importante che verrà organizzata dal governatore di Çukurova.

Alla serata parteciperanno, ovviamente, la famiglia Yaman e gli abitanti di casa di Fekeli, e insieme a questi ultimi ci sarà anche la zia di Müjgan, Behice, che ultimamente si è trasferita nella villa di Fekeli, in quanto il fratello ha venduto l'abitazione per pagare alcuni debiti. Behice, oltretutto, ha una bella cotta per Fekeli e gli approcci nei confronti dell'uomo saranno molteplici, anche se lui avrà occhi solo per Hünkar.

Durate la cena Züleyha e Yilmaz incroceranno i loro sguardi, ma non ci sarà più la complicità degli ultimi tempi, ma solo malinconia, vista la fuga d'amore in Germania sfumata all'ultimo minuto. Infatti, quando Yilmaz ha saputo della gravidanza di Müjgan, ha deciso di non presentarsi all'appuntamento con Züleyha per scappare insieme dalla Turchia.

La ragazza l'ha atteso per più di tre ore, ma lui non è arrivato. Non sapendo della gravidanza di Müjgan, Züleyha ha pensato che, all'ultimo minuto, avesse preferito la moglie a lei.

Il mistero della collana

Zûleyha saprà che Müjgan aspetta un bambino, visto che la notizia è circolata velocemente per tutta Çukurova. Quando la incontrerà durante la cena si congratulerà con lei, ma al collo della dottoressa noterà qualcosa che in realtà le apparteneva in passato.

Infatti Müjgan indosserà una sua vecchia collana e le dirà che è un regalo da parte di Yilmaz per il futuro nascituro.

In realtà il giovane non ha fatto nessun regalo alla moglie: lei ha visto la collana e l'ha presa pensando che fosse per lei, ma in realtà Yilmaz non sa assolutamente nulla di questa faccenda.

Complicità tra Sabahattin e Jülide

Alla festa verranno invitati anche il neo direttore dell'ospedale, Sabahattin, e Jülide, procuratore che si è occupata del processo a carico di Demir, in cui è stato accusato di aver ucciso Çengaver. I due avranno modo di chiacchierare e ovviamente la donna si congratulerà con lui per la promozione ottenuta nel nosocomio (Sabahattin è diventato il nuovo direttore dopo il suicidio del suo predecessore, ovvero il padre di Müjgan).

Tra Sabahattin e Jülide nascerà un legame molto speciale, che non passerà inosservato agli occhi dei presenti.