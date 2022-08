I dubbi di Müjgan saranno veramente tanti nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna, infatti, noterà che Yilmaz è sempre più scostante e vorrà capire cosa si nasconde dietro questo suo atteggiamento. Per tale motivo "interrogherà" Fekeli", provando a estorcergli qualcosa. Intanto Yilmaz preparerà tutto per la sua fuga in Germania insieme a Züleyha.

I timori di Müjgan sul rapporto con Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Müjgan noterà che c'è qualcosa che non va nel comportamento del marito. Nell'ultimo periodo lo vede molto strano, per questo motivo si sfogherà con Fekeli.

Infatti alla ragazza non andrà giù il fatto che Yilmaz sia sempre arrabbiato.

In un primo momento crederà che sia nervoso per la presenza fissa della zia Behice in casa, ma Fekeli cercherà di rincuorarla, dicendole che Yilmaz è arrabbiato solamente perché Demir è stato scarcerato. La dottoressa, però, crederà che dietro ci sia qualcosa di più: la scarcerazione di Demir non può indurre il marito a essere freddo e distante con lei.

Fekeli rincuora Müjgan, Yilmaz pronto a fuggire lontano con Züleyha

Müjgan sarà molto triste e vorrà estorcere a Fekeli la verità: vorrà sapere perché Yilmaz ha questo atteggiamento diffidente e strano nei suoi confronti. L'uomo però, nonostante sappia del piano di fuga di Yilmaz e Züleyha, non le dirà nulla in merito, anzi la inviterà a essere forte, perché dopo il temporale torna sempre il sereno.

Intanto Yilmaz avrà tutto pronto per scappare insieme a Züleyha e si recherà a villa Yaman per parlarle. Lo farà nel momento meno opportuno, visto che la giovane sarà in compagnia di Demir e alcuni amici.

Yilmaz e Züleyha pronti a vivere una nuova vita insieme lontano dalla Turchia

I due ragazzi, però, hanno sempre dalla loro parte la loro complice: Gülten.

Grazie a lei avranno modo di incontrarsi nella piccola villa che Yilmaz sta facendo restaurare, quella che ha comprato da Sermin. Il giovane mostrerà a Züleyha tutto l'occorrente per avviare il loro piano di fuga, a partire dai biglietti per i mezzi di trasporto, e la raccomanderà di una cosa: dovrà sempre tenere pronto il passaporto nella borsa.

Ormai tutto è deciso per il viaggio che li porterà a vivere una nuova vita in Germania.

Yilmaz, però, noterà la preoccupazione di Züleyha e temerà che la ragazza possa aver cambiato idea e decidere di non partire più insieme a lui, ma per lei sarà solo un momento di ansia: il suo cuore batte solo per Yilmaz. Quest'ultimo le dirà che non ha detto nulla in merito a Müjgan. Ovviamente temerà per la sua reazione, ma soprattutto crederà che, forse anche per vendetta, potrebbe spifferare tutto a Demir e mandare a monte il loro piano.