Manca sempre meno all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Dopo la pausa estiva, il cast del dating-show sta per dare vita alle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire dal 19 settembre. I fan non vedono l'ora di scoprire i nomi dei quattro tronisti della stagione 2022/2023 che, secondo recenti rumor, farebbero tutti lavori "normali", lontani dal mondo dello spettacolo e del web.

Poche novità, invece, sono previste nel parterre Over, che dovrebbe puntare ancora una volta sui soliti Ida, Riccardo, Gemma e Armando.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Sono previste per fine agosto le registrazioni delle prime puntate dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne. I giorni scelti per dare ufficialmente il via alla nuova stagione del dating-show, non si conoscono ancora anche se qualche sito parla del 24-25 o del 30-31 agosto come date indicative.

In rete, da quando il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che i nuovi tronisti saranno tutti e quattro sconosciuti, i fan si sono chiesti chi potrebbero essere. Dando per scontato che nessun ex corteggiatore dovrebbe far parte del Trono Classico di settembre, si arriva alla conclusione che i ragazzi che cercheranno l'amore in tv esercitino tutti professioni "normali", quindi nulla legato alla televisione o ai social network.

I rumor sui futuri protagonisti di Uomini e Donne

Stando a quello che si vocifera sul web in questi giorni di metà agosto, i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne sarebbero stati scelti tra ragazzi con zero esperienze precedenti in televisione.

Scendendo nel dettaglio delle professioni che esercitano i possibili volti nuovi della versione giovani del dating-show Mediaset, si scopre che sarebbero: un infermiere, una commessa, un personal trainer e un'imprenditrice.

Quattro lavori "normali", lontani dal mondo dello spettacolo quelli che avrebbero scelto i futuri protagonisti del programma di Maria De Filippi, quelli accuratamente selezionati dagli autori dopo molti casting e confronti.

Per capire se questo rumor corrisponde alla realtà dei fatti, bisognerà attendere ancora poco più di una settimana: a fine mese, infatti, cominceranno le riprese dell'edizione 2022/2023 e già in serata saranno disponibili le prime anticipazioni, a partire dai nomi dei tronisti.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne Over

Sempre Pugnaloni, poi, ha anticipato che anche quest'anno sarà proposta la formula mista: i tronisti giovani condivideranno lo studio e le puntate con dame e cavalieri dell'Over.

A proposito del parterre senior, in questi giorni si è sparsa la voce che potrebbe avere un ruolo importantissimo nella scelta di uno dei quattro ragazzi del Trono Classico: pare che Ida&Co potrebbero essere chiamati a scegliere un protagonista del cast tra due candidati che la redazione ha precedentemente selezionato.

Il dating-show di Maria De Filippi, dunque, si starebbe preparando a proporre ai telespettatori un meccanismo inedito, un modo per completare il quartetto dei tronisti che è destinato a far discutere.

Per quanto riguarda i veterani del programma, si dice che siano stati tutti riconfermati: Riccardo Guarnieri potrebbe doversi barcamenare tra la ex Platano e Federica Aversano (possibile new entry tra le dame), Gemma Galgani punterebbe a "trovare marito", Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa a raccontare la loro estate d'amicizia, infine Armando Incarnato vorrebbe cercare la persona giusta che insegue invano da oltre cinque anni.