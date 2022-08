Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e gli spoiler provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Sabahattin, che ancora una volta dovrà scendere a compromessi con la famiglia Yaman. Infatti Demir non vedrà di buon occhio la scelta del medico di divorziare dalla cugina Sermin, temendo che nuovi pettegolezzi potrebbero abbattersi sulla famiglia. Il dottore, quindi, verrà messo sotto torchio da Demir, il quale alla fine lo spingerà a desistere dall'idea di mettere fine al suo matrimonio, anche se Sabahattin si allontanerà ugualmente dalla tenuta.

Il dottore nel mirino dei Yaman

Seguendo le trame delle puntate turche di Terra amara, ben presto Sabahattin si troverà a subire la prepotenza di Demir. Yaman vorrà evitare a tutti i costi che il cugino acquisito ponga fine alle sue nozze, dopo ben venticinque anni, con Sermin. Infatti, cercando di evitare che nuove dicerie possano colpire la famiglia, Demir prima proverà a convincere direttamente il dottore a cambiare idea, ma le sue parole non avranno presa. Così Yaman deciderà di parlare con l'avvocatessa che segue la causa di divorzio.

Demir proverà a ricattare l'avvocatessa, ma anche in questo caso le sue parole non avranno successo, così cercherà un nuovo modo per fermare il dottore. Demir deciderà di non dare più sovvenzionare gli studi di Betul a Parigi.

Così la ragazza chiamerà disperata la madre informandola di quanto scoperto e chiederà spiegazioni, temendo di non poter più completare i suoi studi nella capitale francese.

Sabahattin si piega al volere di Demir

Sermin, su tutte le furie, correrà in ospedale dal marito e lo accuserà di essere il colpevole del dispiacere della figlia.

Temendo di perdere l'affetto e la stima di Betul, Sabahattin, costatando di aver sbagliato a mandare la figlia a studiare all'estero, con grande dispiacere sarà costretto a contattare l'avvocatessa chiedendole di stoppare le pratiche del divorzio, dandola di fatto vinta a Demir e ai Yaman.

Nonostante sia stato costretto a desistere dal suo desiderio di liberarsi finalmente dalla moglie, Sabahattin comunque deciderà di mettere un muro tra lui e la famiglia Yaman.

Infatti, informando Sermin che il divorzio è bloccato fino a quando la figlia non si sarà laureata, Sabahattin lascerà la tenuta Yaman, non tollerando più di vivere sotto lo stesso tetto della famiglia acquisita. Inoltre il dottore si recherà da Demir in ospedale e lo informerà che da quel momento non sarà più sottomesso ai suoi voleri. Demir accetterà questa provocazione da parte del cugino? Per scoprirlo non resta che attendere le nuove anticipazioni turche di Terra amara.