Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, il rapporto tra Yilmaz e Züleyha potrebbe arrivare a una svolta. Saputo che la ragazza ha sposato Demir in quanto obbligata, e non per amore, Yilmaz deciderà di farle una proposta che potrebbe cambiare il resto della loro vita.

Hünkar incontra il pm

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir evaderà dal carcere, ma dopo poco si costituirà. L'uomo, infatti sarà detenuto per l'omicidio di Çengaver, nonostante sia innocente (l'uomo è stato ucciso da Hatip). Hünkar proverà a sistemare la posizione del figlio, così deciderà di andare dal pm, Jülide, per chiederle di non tenere conto dell'evasione del figlio; infatti temerà che la donna possa vendicarsi di lui, cisto che era amica di Çengaver.

Hünkar, per cercare di "ammorbidirla", le offrirà delle monete d'oro.

Il pm non gradirà il tentativo di corruzione e non tollererà che Hünkar possa pensare che sia una professionista senza etica. Si arrabbierà tantissimo, ma tale rabbia la porterà a sentirsi male e a perdere conoscenza. La guardia di sicurezza arriverà subito nell'ufficio e dirà che Jülide soffre di diabete, e per riprendersi ha bisogno dell'insulina. Sarà Sabahattin a prendersi cura di lei, mentre Hünkar se ne andrà via con le sue monete.

L'irruzione di Yilmaz a villa Yaman

Nel mentre Yilmaz, approfittando del fatto che Züleyha sia sola in casa, la raggiungerà scavalcando il muro esterno della fattoria. La ragazza verrà sorvegliata a vista da Saniye, con la quale spesso litigherà proprio perché non le lascerà i suoi spazi.

Improvvisamente vedrà Yilmaz che scavalca il muro e che con una pistola in mano grida il nome di Züleyha. Lei, ovviamente, non si sarebbe aspettata che il ragazzo sarebbe riuscito a entrare nella villa in quel modo. I dipendenti della fattoria, Gaffur compreso, proveranno a fermarlo, ma Yilmaz li minaccerà con una pistola.

Finalmente riuscirà a raggiungere Züleyha e le vorrà parlare perché "hanno una conversazione in sospeso".

Le vorrà dire che sa che ha sposato Demir solo in quanto obbligata e che nutre il desiderio di costruire una famiglia con lei. Sarà disposto ad accettare il bimbo che porta in grembo e anche Adnan (di quest'ultimo non sa ancora di essere il padre biologico). Le proporrà di lasciare Demir e di fuggire con lui. La ragazza, inizialmente, sarà tentata dall'accettare, ma poi si renderà conto che non può costruire la sua felicità a discapito del dolore che potrebbe provare Müjgan, così rifiutare l'offerta.

La morte di Behzat

Intanto Fekeli andrà ad Adana per far visita a Behzat Hekimoglu, il padre di Müjgan. Vorrà acquisire da lui l'ospedale della città, da consentirgli in questo modo di poter saldare i suoi debiti. La proposta, però, non andrà a buon fine in quanto Behzat deciderà di spararsi con un colpo di arma da fuoco alla tempia: il pensiero dei debiti lo porterà a preferire la morte alla vita.

Fekeli chiamerà Yilmaz per comunicargli la notizia, proprio nel momento in cui era pronto a comunicare a Müjgan la volontà di separarsi. Il giovane, così, deciderà di rimanere con sua moglie e di starle accanto in questo momento difficile.