Le nuove anticipazioni di Terra amara annunciano nuovi problemi in arrivo per la dolce Zuleyha. Dopo aver scoperto che Yilmaz è vivo, non si darà pace e tenterà ogni mossa possibile per incontrare il suo vero amore. La giovane proverà perfino a scappare approfittando di un momento di distrazione del marito ma purtroppo, per via dell'intervento dei dipendenti di Yaman, la donna verrà fermata. Demir per punirla arriverà a nasconderle il figlio, gettandola in preda alla disperazione.

Altun prova a fuggire via dalla figlia con il figlio Adnan

Le anticipazioni turche di Terra Amara si concentrano sulla figura di Zuleyha.

La scoperta che Yilmaz è ancora vivo sconvolgerà ulteriormente la vita di Altun. Quest'ultima metterà in piedi un piano per cercare di incontrare il suo amore e sottrarsi dalle angherie della famiglia Yaman.

Dopo l'intervento subito a causa della pallottola ricevuta in pieno petto, la ferita di Hunkar si infetterà e Sabahattin suggerirà di portare la donna in ospedale. A questo punto Zuleyha, rimasta da sola in villa, prenderà il bimbo e alcuni effetti personali, e si preparerà per prendere un treno che la conduca a Istanbul.

Dopo aver minacciato con una pistola gli scagnozzi del marito, Zuleyha si recherà alla stazione, ma li scoprirà che quel giorno i treni non partono. Così la donna non si demoralizzerà e si recherà alla fermata dell'autobus per prendere un pullman.

Nel frattempo, alla villa Fadik vedrà che dall'armadio di Zuleyha mancano molti abiti e lei è scomparsa con Adnan. La domestica avviserà subito Saniye e che a sua volta avviserà Gaffur.

Zuleyha bloccata dal marito

Informato dal suo capomastro della situazione, facendosi aiutare dalla polizia, Demir riuscirà a trovare Zuleyha, mentre la donna si troverà già sul pullman pronta a partire.

Yaman le porterà via il figlio e per la disperazione Zuleyha prenderà la pistola usata in precedenza per minacciare gli uomini del marito e tenterà il suicidio. La pistola sarà scarica, così la donna sarà costretta a seguire il marito alla villa.

Una volta a casa, Zuleyha scoprirà che Demir le ha portato via il figlio mettendolo in un luogo sicuro con l'intenzione di non farla più scappare via con Adnan.

Zuleyha, disperata, inizierà a chiedere in giro se qualcuno è informato sulla sorte del figlio, ma naturalmente nessuno saprà come aiutarla. Altun sarà ancora bloccata in villa e ancora più sola adesso che anche il figlio le è stato portato via. Per conoscere il modo in cui Zuleyha riuscirà a stare di nuovo accanto al piccolo Adnan, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.