Ci saranno grandi rivelazioni nelle prossime puntare di Terra Amara in onda su Canale 5. La gravidanza di Züleyha porterà a galla tante verità. Infatti la ragazza, stufa delle continua accuse di Demir (le dirà che anche il secondo figlio l'ha concepito con Yilmaz), gli svelerà il perché ha deciso di sposarlo e per Yaman sarà una dura verità da accettare.

La furia di Demir

Quando Züleyha scoprirà di aspettare un secondo bambino, la notizia non verrà presa nel migliore dei modi da Demir. Sarà furioso con la moglie in quanto crederà che il figlio non possa essere suo, vista la sua sterilità, ma che l'abbia semplicemente tradito.

Demir crederà che il padre di questo bambino sia nuovamente Yilmaz e non avrà nessuna intenzione di crescere un altro bambino on suo come ha già fatto con Adnan. Furioso per la situazione, Demir punterà una pistola contro Züleyha.

Lei, vista la realtà dei fatti, gli giurerà di essergli stata fedele e gli dirà che se non lo crede può anche spararle e mettere la parola fine alla sofferenza che sta provando in questo momento. Demir non premerà nessun grilletto contro la moglie, anche se partirà uno sparo.

La confessione di Züleyha

Sentito lo sparo, Hünkar giungerà nella stanza in cui Züleyha e Demir stanno litigando, giusto in tempo per sentire la confessione della nuora. Infatti dirà a Demir che l'unico motivo per cui l'ha sposato è perché la madre l'ha costretta, altrimenti avrebbe fatto impiccare Yilmaz.

La delusione di Demir nei confronti di Hünkar sarà tanta.

Intanto Züleyha ragionerà sul da farsi: non può portare avanti questa gravidanza, visto che Demir disprezza tanto questo bambino, così deciderà di abortire. Chiederà aiuto a Sermin e si farà accompagnare da uno specialista che potrà aiutarla ad interrompere la gravidanza.

In contemporanea Demir scoprirà di non essere sterile e quando verrà a sapere che la moglie vuole abortire, correrà da lei per fermarla. Ci riuscirà?

La scoperta di Yilmaz

Yilmaz, intanto, non riuscirà a togliersi Züleyha dalla testa, soprattutto durante i preparativi del matrimonio con Müjgan. Fekeli cercherà di confortarlo, spronandolo a lasciarsi il passato alle spalle per essere finalmente felice.

Arriverà il giorno delle nozze, e Müjgan e Yilmaz si sposeranno davanti a parenti e amici, ma il giorno seguente il ragazzo farà una scoperta sconvolgente: troverà una lettera che gli ha scritto Züleyha, in cui gli racconta che è stata costretta a sposare Demir, perché in cambio le avevano promesso un'attenuazione della sua pena quando si trovava in carcere.

Per Yilmaz sarà un duro colpo: Züleyha l'ha sempre amato, non l'ha mai abbandonato. Ormai, però, non si può più fare niente: è sposato e il suo cuore è solo per Müjgan.