Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra Amara. Secondo gli spoiler che provengono dalla Turchia, ben presto Gaffur e Saniye perderanno il loro lavoro. Demir, infatti, scoprirà che il capomastro ha cercato di uccidere Yilmaz mentre si trovava in ospedale e andrà su tutte le furie. Yaman si scaglierà contro Gaffur, e solo l'intervento della madre e della moglie impediranno che accada il peggio, ma i due domestici verrà subito allontanati dalla villa perdendo di fatto il loro impiego.

Demir si infuria col suo capomastro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara.

Seguendo le trame delle puntate turche della soap, dopo aver scoperto che Yilmaz è in fin di vita all'ospedale, Gaffur prenderà l'iniziativa pensando di ingraziarsi il suo capo e cercherà di fare fuori il ragazzo. Il capomastro andrà al capezzale del "nemico" e proverà a soffocarlo con un cuscino. L'intervento degli uomini di Fekeli e di un medico impediranno che Gaffur porti a termine il nefasto piano. Fekeli, però, sequestrerà immediatamente l'uomo, convinto che dietro la sua azione ci sia la volontà di Demir.

Gaffur negherà, visto che effettivamente Yaman non saprà nulla di quello che lui ha fatto e poco dopo Fekeli deciderà di rilasciarlo. Rientrato da un viaggio di lavoro che lo ha portato fuori dal paese, Yaman scoprirà ben presto quello che è accaduto in sua assenza e andrà su tutte le furie per via delle azioni compiute dal suo dipendente a sua insaputa.

Nel cuore della notte, Demir andrà a casa del capomastro e lo picchierà, provando a strangolarlo davanti agli occhi impauriti della moglie Saniye e della sorella Gulten.

Gaffur e Saniye cacciati da Demir

Svegliate dalle urla, Zuleyha e Hunkar andranno a fermare Demir, che desisterà così dal fare del male a Gaffur. Yaman, però, non tollererà più la presenza del suo capomastro e deciderà di licenziare in tronco sia lui che la moglie.

Mentre la sorella Gulten verrà trattenuta alla villa da Hunkar, che la terrà ancora alle sue dipendenze. Saniye, dopo aver rimproverato il marito per quello che ha fatto, si preoccuperà di essere senza lavoro, ma la coppia potrà contare su un po' di soldi messi da parte in precedenza e ricevuti proprio dagli Yaman per via di alcuni lavori.

Saniye e Gaffur, nel loro intimo, nutriranno la speranza che ben presto Demir possa perdonarli e quindi richiamarli alla villa, affidando loro nuovamente i propri incarichi. Ma Demir, sempre più nervoso per il ritorno di Yilmaz nella sua vita, riuscirà a perdonare Gaffur? Inoltre, quali saranno i piani di Hunkar per Gulten? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.