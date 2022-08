Valeria Cardone e Matteo Ranieri non stanno più insieme. La coppia nata a U&D, è scoppiata subito dopo essere uscita dal dating show di Maria De Filippi. A distanza di settimane dalla fine della relazione, l'ex corteggiatrice ha deciso di esporsi. Nel dettaglio, Valeria ha messo un like ad un commento in cui l'atteggiamento di Ranieri è stato duramente criticato da una fan.

La critica del fan

In seguito alla fine della relazione con Matteo Ranieri, Valeria Cardone ha sempre dimostrato di non nutrire alcun rancore nei confronti del suo ex.

Tuttavia, il 22 agosto è accaduto qualcosa sui social che non è passato inosservato ai fan di Uomini e donne.

Nel dettaglio, su Instagram, una fan del dating show ha attaccato duramente l'ex tronista ligure: "Guarda caso è Matteo che per la seconda volta è uscito da lì in coppia ma non ci ha neanche provato". Il commento prosegue criticando l'atteggiamento dell'ex tronista: "Ha già trovato un'altra in Spagna. Lo scorso anno l'aveva trovata in Sardegna". Infine, l'utente ha commentato con sarcasmo lanciando una stoccata: "Si diverte il ragazzo. Si diverte a prendere in giro le ragazze serie".

La reazione dell'ex corteggiatrice

Il commento della fan rivolto a Matteo Ranieri, non è passato inosservato a Valeria Cardone. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mettere un like di approvazione al pensiero della fan.

Fino ad oggi, l'ex corteggiatrice non si era mai esposta sull'atteggiamento del suo ex. Stavolta, però, sembrerebbe non gradire il "modus operandi" del bel cestista ligure.

Lo scorso anno, Matteo Ranieri aveva partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore: dal programma era uscito con Sophie Codegoni, ma poco dopo la relazione è giunta al capolinea.

Quest'anno è accaduta la stessa identica cosa, solo che Matteo era tronista e Valeria la corteggiatrice scelta. In un primo momento i telespettatori del programma si erano schierati dalla parte di Ranieri, ma ora non sembrano più credere nella buona fede del ragazzo.

Luca Salatino e Soraia, Veronica Rimondi e Matteo: come procedono le altre coppie?

A differenza di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, tra Luca Salatino e Soraia Allam prosegue a gonfie. In principio, si pensava che tra i due ci fosse una crisi in atto. I pettegolezzi di Gossip sono stati smentiti direttamente dalla coppia. Luca e Soraia all'inizio hanno avuto problemi legati alla distanza, solo ed esclusivamente causati dal lavoro di entrambe.

Anche la storia tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea procede bene: pare che l'ex corteggiatore abbia chiesto in sposa l'ex tronista di Uomini e Donne. Il diretto interessato ha postato la foto di un anello e nella didascalia ha scritto: "Ha detto sì".