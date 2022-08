Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Secondo le trame turche, ben presto un ennesimo colpo di scena sconvolgerà la vita di Yilmaz. Il giovane Akkaya, rimasto coinvolto in un grande incidente d'auto, sarà in fin di vita. Come se non bastasse, Gaffur, approfittando dello stato di incoscienza dell'uomo, si recherà all'ospedale dove è ricoverato e tenterà di porre fine alla sua vita. Yilmaz riuscirà a salvarsi grazie agli uomini di Fekeli, ma per lui sarà ancora lontano il momento in cui riuscirà ad essere felice accanto a Zuleyha.

Gaffur mette in piedi un piano contro Yilmaz

Seguendo la storyline di Terra amara, secondo le anticipazioni turche, Yilmaz si metterà alla guida della sua auto dopo aver assistito ad una dichiarazione d'amore da parte di Zuleyha a suo marito. Ignorando che le intenzioni di Altun erano quelle di dissuadere Demir, accecato dalla gelosia, dal fare del male al suo vero amore, Akkaya andrà a tutta velocità in giro per il paese. Il modo di guidare sconsiderato porterà Yilmaz a restare coinvolto in un grave incidente stradale.

Non vedendo il suo figlioccio rientrare a casa, Fekeli penserà che dietro la sua assenza c'è lo zampino di Demir, che accuserà apertamente. Il padrino scoprirà presto, grazie all'aiuto dei suoi uomini, che Yilmaz si trova in fin di vita ricoverato in ospedale, ma per il giovane i problemi non sono finiti.

Mentre Fekeli indagherà per capire cosa è successo, Gaffur deciderà di organizzare un piano per porre fine alla vita dell'uomo.

Zuleyha si traveste da infermiera

Dopo aver scoperto di non essere incinta, Saniye spingerà il marito a fare di tutto per ingraziarsi il padrone in modo tale da non perdere il lavoro quando la verità sulla gravidanza verrà a galla.

Il capomastro, approfittando vigliaccamente dello stato di incoscienza di Yilmaz, penserà di soffocare l'uomo. L'intervento degli uomini di Fekeli e di un dottore impedirà a Gaffur di compiere il gesto sconsiderato, ma il capomastro verrà subito portato da Fekeli stesso. Quest'ultimo non crederà che Demir non era implicato nella sua azione, ma poco dopo libererà Gaffur intimandogli di non fare più del male al suo figlioccio.

Inoltre, Yilmaz si risveglierà ben presto, non prima però di aver ricevuto la visita di Zuleyha che, approfittando dell'assenza del marito e avendo dato un sonnifero alla suocera. si travestirà da infermiera per poter vedere il suo amato. Mentre Yilmaz sarà in stato di incoscienza lo spingerà a risvegliarsi giurando che prima o poi potranno vivere felici con il loro bambino. Per scoprire quale sarà la prossima mossa di Yilmaz al suo risveglio non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.