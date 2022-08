Nelle prossime puntate di Terra Amara, l'attenzione ritornerà a concentrarsi sulla figura della perfida Sermin. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la cugina di Demir inventerà una bugia per evitare che i suoi loschi intrighi con Veli vengano a galla. La donna per salvare la sua immagine tirerà in ballo ancora una volta l'ignara Gulten. Sermin accuserà la sorella di Gaffur di aver rubato i suoi gioielli, sebbene la domestica si trovi ormai lontana dalla tenuta sotto la protezione di Fekeli e Yilmaz.

Gulten presa di mira da Sermin

Nuovi intrighi attendono i telespettatori di Terra amara. Seguendo la storyline, Fadik metterà nei guai Gulten, informando Hunkar e Sermin di sospettare che la domestica abbia una relazione con Sabahattin. Pur di sfuggire ad un matrimonio combinato dal fratello con un uomo molto più grande di lei e quattro figli a carico, Gulten penserà di togliersi la vita impiccandosi. Informato da Nazire, Yilmaz giungerà in tempo e salverà la giovane portandola a casa di Fekeli.

Dopo che gli Yaman scopriranno che il pettegolezzo era partito da Fadik chiederanno a Gaffur di riportare la sorella alla tenuta, visto che il capomastro inventerà che la giovane si trova presso la casa della zia.

Costretto a chiede a Yilmaz la restituzione della sorella, Gaffur riceverà un netto rifiuto da parte della diretta interessata che ormai godrà della protezione di Fekeli. Gaffur inventerà che la sorella è scappata a Istanbul, ma questo non la terrà lontana dai pettegolezzi. Infatti, Sermin arriverà ad accusarla di furto.

Sermin intrattiene una relazione con Veli

Un amico di Demir lo informerà che i gioielli appartenenti al padre di Sermin sono stati venduti. Immediatamente, Yaman consulterà la cugina e questi si fingerà stupita dalla notizia per poi incolpare Gulten. Demir, Zuleyha e Hunkar non crederanno alla versione di Sermin, ma per spegnere il pettegolezzo Sabahattin sarà costretto a fare ritorno in villa scegliendo però di non condividere il letto coniugale con la moglie.

In verità, la sparizione dei preziosi di Sermin avrà che fare con Veli. La cugina di Demir intratterrà, infatti, una relazione con il fratellastro di Zuleyha e si offrirà di dare del denaro all'uomo per chiudere un importante affare. In realtà, Veli sottometterà psicologicamente Sermin che sarà inconsapevole della relazione che contemporaneamente lui sta intrattenendo con Fusun, l'amica della cugina di Demir. Dal canto suo, Fusun crederà che Veli ha chiuso con Sermin, Insomma, la situazione si farà sempre più ingarbugliata, mentre Veli sembrerà pronto a mettere in piedi un nuovo diabolico piano per ottenere altro denaro.