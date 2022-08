Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di lunedì 15 agosto 2022. In occasione del Ferragosto, il palinsesto di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche.

Per questa giornata di festa, infatti, i vertici del Biscione hanno scelto di non "sprecare" nuovi episodi delle soap che stanno popolano la fascia del pomeriggio estivo. È questo il caso di Terra Amara, la soap turca che non sarà trasmessa in prima visione assoluta.

Beautiful e Terra Amara, cambio programmazione Mediaset il 15 agosto

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 15 agosto interesserà la fascia del pomeriggio.

Alle 13:40 è confermato l'appuntamento con Beautiful anche se, eccezionalmente per questo lunedì, la soap americana andrà in onda in versione accorciata.

A differenza di quello che sta accadendo in queste settimane di agosto, Beautiful verrà trasmessa con un singolo episodio, che terminerà poco prima delle 14:10.

A seguire, poi, non ci sarà spazio per la soap opera Terra Amara: per la giornata di Ferragosto, le vicende di Zuleyha e Yilmaz risultano sospese dal palinsesto di Canale 5.

Un altro domani e Terra Amara si fermano nel daytime del 15 agosto

Stessa sorte anche per l'altra soap estiva che ha debuttato quest'anno in prima visione sulla rete ammiraglia Mediaset. Trattasi di Un altro domani, la soap spagnola che questo lunedì 15 agosto non è in programma alle 15:35 su Canale 5.

Entrambe le due soap saranno rimpiazzate da un doppio episodio della fiction spagnola Grand Hotel, la quale si ritroverà ad occupare la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:45 circa.

L'appuntamento con Terra Amara e Un altro domani, invece, è confermato a partire dal 16 agosto nelle rispettive fasce orarie.

Tuttavia, un ulteriore cambio programmazione sulle reti Mediaset, si verificherà anche a partire dal prossimo 22 agosto, quando in daytime ci sarà spazio per il ritorno della soap opera Una Vita.

Nuovo cambio programmazione Mediaset dal 22 agosto

Dopo la sospensione per la pausa estiva, la soap iberica sarà nuovamente in onda in prima visione assoluta con quelli che sono gli ultimi episodi di sempre.

La messa in onda di Una Vita è confermata alle 14:10 circa, subito dopo l'episodio di Beautiful che, da quel lunedì 22 agosto, tornerà ad essere trasmesso con un singolo appuntamento quotidiano.

A partire dal 19 settembre, invece, la programmazione di Canale 5 verrà completamente "stravolta" dal ritorno ufficiale delle trasmissioni cardine del daytime pomeridiano. E' questo il caso di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che sarà in onda come sempre alle 14:45 e prenderà così il posto della soap Terra Amara.