Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara. Gli spoiler provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Sermin e di suo marito Sabahattin. Stanco delle angherie della moglie, il medico prenderà la drastica decisione di avviare le pratiche per il divorzio, seppure consapevole che la famiglia Yaman farà di tutto per impedirglielo. Nel frattempo la cugina di Demir coglierà l'occasione della momentanea uscita di scena del marito dalla sua vita per avvicinarsi a Veli. Il fratellastro di Zuleyha, infatti, si avvicinerà subdolamente alla donna per carpire i segreti della sua famiglia e ottenere del denaro.

Sabahattin chiede il divorzio alla moglie Sermin

Seguendo la storyline delle puntate di Terra amara, Sermin avrà l'ennesima discussione con il marito, pensando che il medico non abbia ottenuto l'invito alla festa a cui hanno preso parte tutte le personalità più rivelanti del paese. Il medico, al contrario, dirà che è stato proprio lui a rifiutare l'invito e ciò scatenerà ancora di più l'ira di Sermin. A questo punto, stanco del disprezzo che la moglie non perde occasione di dimostrargli, Sabahattin chiederà il divorzio.

Dopo essersi recato da un avvocato e aver ottenuto i documenti per il divorzio, Sabahattin comunicherà la sua decisione alla moglie a cose fatte e chiederà a Sermin di firmare le carte per il divorzio e lo farà senza opporre alcuna resistenza.

Il dottore inoltre, per tagliare ogni ponte con la moglie, annuncerà di essere pronto a lasciare la tenuta Yaman per andare a vivere presso una pensione del paese. Sermin a questo punto non potrà fare altro che accettare la decisione del marito, il quale poi contatterà la figlia che studia a Parigi per spiegare come sono andati i fatti prima che Sermin possa inventare una delle sue menzogne.

Sermin si avvicina a Veli

Il fatto che Sabahattin si allontani da Sermin porterà la donna ad avvicinarsi a Veli, il quale fingerà di essere il cugino e non il fratellastro di Zuleyha. Il perfido uomo non avrà un reale interesse per la cugina di Demir, ma userà il suo fascino per mentire alla donna. Infatti da un lato la userà per scoprire cosa sta succedendo in casa Yaman, ma dall'altro riuscirà a estorcerle del denaro.

Non è tutto, perché Veli si avvicinerà subdolamente anche a Fusun, l'amica di Sermin, per ottenere del denaro anche da lei. Insomma, l'uomo non si farà scrupoli nel prendere in giro allo stesso tempo ben due donne. Sermin si renderà conto di essere una pedina nelle mani di Veli? Come reagirà quando lo scoprirà? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni provenienti dalla Turchia di Terra amara.