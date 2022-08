Continua a registrare ascolti record Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5. Nei prossimi episodi, si faranno sentire le conseguenze del piano di Umit volto a separare per sempre Zuleyha da Demir. La donna ha scattato delle foto compromettenti con l'aiuti di Sevda e Fikret, decisa a distruggere la coppia. Tuttavia, accadrà qualcosa di molto grave che la metterà in seri guai.

Di seguito, le anticipazioni di Terra Amara relative alle prossime puntate e al destino di Umit.

Terra Amara, le nuove anticipazioni: Umit lotta tra la vita e la morte

Nuovi intriganti avvenimenti si susseguono nelle puntate di Terra Amara. Umit si sveglia stordita e dolorante ai piedi delle scale di casa sua. Evidentemente, qualcuno l'ha spinta con l'intenzione di ucciderla. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, dato che non riesce a muoversi e viene portata con urgenza in ospedale, dove i medici la stabilizzano.

Umit viene operata d'urgenza e lotta tra la vita e la morte. Dopo ore di angoscia, per fortuna si risveglia e, con un filo di voce, chiede dove si trovi e che cosa sia successo. Ripresa conoscenza, Umit chiede immediatamente di poter parlare con la polizia, ha qualcosa di importante da dichiarare: chi l'ha ridotta in quello stato?

Umit fa arrestare Demir

Ancora dolorante, Umit non ci pensa due volte ad accusare Demir di aver cercato di toglierle la vita spingendola giù dalla collina: ''Hai cercato di uccidermi'', gli sussurrerà con un filo di voce. Davanti ai poliziotti accorsi in ospedale, dirà che l'uomo l'ha fatta cadere dalle scale per ucciderla, in quanto convinto che sia un ostacolo per il suo matrimonio.

Le autorità, dopo aver ascoltato la dichiarazione di Umit, decidono di trattenere Demir in carcere fino a quando non si sarà chiarita la faccenda.

Züleyha, ovviamente, si fida della parola del marito, che difende a tutti i costi. Demir le assicura di non aver mai fatto del male a Umit e che le sue parole di accusa sono completamente false.

Anticipazioni Terra Amara: Mujgan parte con Fikret

Nel frattempo, Müjgan prende la decisione di partire con Fikret, dopo aver visto quanto accaduto a Demir al telegiornale. La notizia del suo arresto corre veloce, con tutte le conseguenze del caso. E così, come raccontano le anticipazioni turche di Terra Amara, tutta la famiglia è in grande apprensione. Lutifye crede all'innocenza del nipote e si scaglia contro Umit.

Infine, Rasit chiarisce le cose con Fadik, dicendole che i suoi parenti lo hanno costretto a sposare la donna che si è presentata al suo matrimonio perché incinta. Peccato che si tratti di un inganno e che quel bambino non sia suo. Ma come dimostrarlo? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.