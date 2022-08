Si allunga la lista dei personaggi famosi che smentiscono la loro imminente partecipazione al GF Vip 7. Dopo che in rete ha cominciato a serpeggiare il rumor sul suo probabile ingresso nella casa più spiata d'Italia, Andrea Nicole Conte ha usato i social per dirsi estranea a tutto. Anche la figlia di Vittorio Sgarbi ha rifiutato la proposta di essere una concorrente della nuova edizione del reality Mediaset, cosa che non dispiacerebbe a Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La settima edizione del GF Vip debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre e, per il momento, è stato ufficializzato un solo concorrente del cast.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, la scorsa settimana ha anticipato la presenza di Giovanni Ciacci nel folto gruppo di personaggi famosi che tra poco più di un mese varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Per una celebrità che è già pronta a cominciare l'avventura nella casa più spiata d'Italia, ce ne sono molte altre che preferiscono dedicarsi ad una diversa professione, come sta facendo la discussa Evelina Sgarbi.

Da giorni, infatti, il critico d'arte Vittorio sta rilasciando dichiarazioni sul no che sua figlia ha detto al reality Mediaset, il programma che l'aveva cercata e che le avrebbe offerto un'interessante somma di denaro.

Le celebrità che non saranno al GF Vip

La figlia di Vittorio Sgarbi, dunque, ha detto no al GF Vip 7 perché la televisione non è il suo mondo e preferisce fare altro professionalmente parlando.

Stesso discorso vale per un altro giovane che è conosciuto soprattutto per il cognome che porta. Nicolo Pirlo, figlio del campione del mondo Andrea, avrebbe avuto contatti con la produzione del reality ma alla fine si sarebbe tirato indietro scegliendo la strada della moda.

Alfonso Signorini, dunque, avrebbe cercato di annoverare nel cast della settima edizione alcuni ragazzi noti per i loro padri, magari con l'intento di poter raccontare la vita dei famosi "figli di" dal loro punto di vista, ma non ha avuto fortuna perché almeno in due hanno rifiutato il ruolo di concorrente.

La mamma di Giulia Salemi verso il GF Vip

Un'altra ragazza che si può inserire nella lista di coloro che non parteciperanno al GF Vip 7, è Andrea Nicole Conte. L'ex tronista di Uomini e Donne è finita al centro dell'attenzione mediatica per un possibile ritorno in tv nel ruolo di concorrente del reality Mediaset ma, stando alle sue ultime dichiarazioni, queste voci sono infondate.

Tramite il proprio profilo Instagram, l'ex transgender (era un uomo fino a 9 anni fa) ha fatto sapere di non sapere nulla circa il suo chiacchierato ingresso nella casa più spiata d'Italia.

"Sono sempre l'ultima a scoprire le cose", ha scherzato la 29enne che nel dating-show ha trovato l'amore in Ciprian Aftim.

Un altro gossip che sta circolando in queste ore sul cast del programma condotto da Alfonso Signorini, riguarda una celebrità che accetterebbe volentieri di prendere parte alla nuova stagione.

Pare che Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, non veda l'ora di mettersi in gioco nel format di Canale 5 e che farebbe di tutto pur di convincere gli addetti ai lavori a sceglierla come vippona.

Ancora non si sa se l'ex naufraga parteciperà alla trasmissione che ha rilasciato sua figlia solo un paio d'anni fa e che, stando a recenti rumor, potrebbe vederla di nuovo protagonista in un ruolo inedito.

Si vocifera, infatti, che la bella italo-persiana potrebbe far parte del cast fisso del GF Vip 7, più precisamente sarebbe una specie di inviata nel backstage per intervistare i concorrenti appena eliminati.