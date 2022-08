C'è grande attesa per la nuova stagione di Un posto al sole. La soap partenopea tornerà in onda lunedì 29 agosto e, fra le questioni rimaste in sospeso prima della pausa estiva, c'erano le vicende legate al caseificio di Altieri. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino a venerdì 2 settembre, Speranza otterrà i risultati delle analisi sulle mozzarelle di Espedito e scoprirà che sono tossiche. Pertanto, quando l'imprenditore scoprirà quanto ha fatto sua figlia a sua insaputa, si infurierà con lei e, a quel punto, Mariella conforterà sua nipote.

Un posto al sole, anticipazioni al 2/9: Speranza ha i risultati delle analisi sulle mozzarelle

Nelle ultime puntate della stagione 2021/2022 di Un posto al sole, Speranza aveva avuto dubbi sulla salute delle bufale del caseificio della sua famiglia. In particolar modo, la nipote di Mariella, che studia veterinaria all'università, aveva notato qualcosa di strano negli animali presenti nell'azienda di Espedito. A quel punto, la giovane Altieri si era attivata per fare analizzare in laboratorio lo stato di salute degli animali. Le anticipazioni degli episodi della soap, che andranno in onda in televisione fino al 2 settembre, rivelano che Speranza otterrà i risultati delle analisi e scoprirà che i valori sono alterati.

In particolar modo, la studentessa verrà a sapere che il bestiame potrebbe avere ingerito una sostanza tossica.

Un posto al sole, trame al 2/9: Speranza sa che Espedito vende mozzarelle tossiche

Speranza spiegherà a Mariella cosa è venuta a sapere e fornirà i dettagli sull'esito delle analisi di laboratorio. La moglie di Guido, pertanto, scoprirà che suo cugino Espedito sta vendendo bufale potenzialmente dannose per la salute.

A quel punto, entrerà in gioco Castrese che supporterà sua sorella e farà arrivare il padre a Napoli. Il signor Altieri arriverà a casa dei vigili con un carico di mozzarelle e quando noterà che Del Bue non le mangerà, inizierà a capire che c'è qualcosa di strano. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Speranza, quindi, troverà il coraggio di affrontare suo padre e gli rivelerà l'esito delle analisi che ha fatto fare a sua insaputa.

Un posto al sole, episodi al 2/9: Espedito si arrabbia con Speranza

Espedito andrà su tutte le furie, venendo a sapere che sua figlia ha prelevato campioni dalle bufale a sua insaputa. Dopo un po', però, il signor Altieri accetterà la situazione, ma non chiederà aiuto a Speranza, ma a Castrese. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 2 settembre, rivelano che l'imprenditore si rivolgerà a suo figlio, per contattare un buon veterinario, estromettendo dagli affari di famiglia la studentessa. La fidanzata di Samuel, quindi, sarà delusa per l'ennesimo atto di maschilismo di suo padre, ma entrerà in gioco Mariella. La moglie di Guido consolerà sua nipote, facendole capire che ha salvato l'azienda di famiglia.