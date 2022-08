Ci sarà un duro scontro tra Demir e Fekeli nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Il potente Yaman, infatti, scoprirà che Fekeli ha comprato le loro terre mentre si trovava in carcere e lo affronterà, accusandolo di essersi approfittato della madre per mettere piede nella loro proprietà. Fekeli, però, si difenderà a dovere.

Scontro tra Demir e Fekeli a causa di Hünkar

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir scoprirà da Züleyha che Fekeli è il nuovo proprietario delle loro terre. Hünkar, infatti, gliele ha vendute per racimolare i soldi necessari da dare a Sermin, affinché la donna si decidesse a testimoniare a favore di Demir quando è stato di accusato essere l'assassino di Çengaver.

Ovviamente Demir sarà furibondo per la scelta della madre e deciderà di affrontare Fekeli con un faccia a faccia. Andrà da lui e lo accuserà di essersi solamente approfittato di Hünkar in un momento in cui era psicologicamente debole, visto che aveva bisogno di soldi per farlo scarcerare. Fekeli respingerà tutte le accuse, dichiarando di aver compiuto questo gesto solo per aiutare Hünkar, senza nessun secondo fine.

Gli invitati della famiglia Yaman avvelenati dal cibo di Saniye

A villa Yaman, intanto, inizieranno i preparativi per la circoncisione dei figli degli operai. Sarà Saniye a occuparsi del banchetto, ma improvvisamente tutti gli ospiti inizieranno a stare male. Tutti avranno dei sintomi che faranno presumere a un possibile avvelenamento.

Nessuno sospetterà che dietro la vicenda si nasconde la mano di Hatip, infatti ha venduto a Gaffur dei polli non sani con l'unico scopo di avvelenare gli ospiti della famiglia Yaman.

Demir non si darà pace, in quanto sarà consapevole del fatto che tutti lo accuseranno di aver avvelenato i propri dipendenti. Ovviamente non sospetterà che Gaffur abbia deciso di comprare i polli da Hatip.

Yilmaz sincero con Müjgan: le dice di provare ancora qualcosa per Züleyha

Dall'altra parte di Çukurova, invece, ci sarà un Yilmaz che dovrà affrontare i suoi problemi familiari. Ha deciso di non scappare in Germania con Züleyha, dopo aver scoperto che Müjgan aspetta un bambino.

Vorrà, però, essere sincero con la moglie, per questo motivo le confesserà di provare ancora dei sentimenti per l'ex fidanzata e non solo: le mostrerà anche la lettera che gli ha inviato Züleyha, dove gli ha raccontato che è stata costretta da Hünkar a sposare Demir.

Nonostante ciò Yilmaz vorrà dare un'altra possibilità al suo matrimonio con Müjgan, per questo motivo le chiederà di ricominciare da zero. Il ragazzo vorrà solamente stare con lei e crescere il loro primo bambino insieme.