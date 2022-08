Le anticipazioni di Terra Amara proseguono con un colpo di scena: secondo gli spoiler che provengono dalla Turchia, Fekeli si confronterà con Hunkar e le rinfaccerà di essersi accontentata in passato dei racconti sulla morte del marito senza indagare. La richiesta di perdono di un operaio in punto di morte spingerà la madre di Demir a pensare che forse non tutto è andato come lei ha sempre pensato. Nel frattempo Fekeli, per dimostrare che i fatti si sono svolti in maniera differente, si metterà sulle tracce di un testimone.

Fekeli insinua dubbi a Hunkar

Le anticipazioni turche di Terra amara si concentrano su Fekeli e Hunkar. Secondo le trame della soap, sarà presto chiaro ai telespettatori che tra i due in passato c'è stato un sentimento e che forse non si è mai spento del tutto. I due avranno modo di incontrarsi in più occasioni: durante un dialogo, oltre a impegnarsi a convincere Yilmaz e Demir a non farsi più del male, Fekeli dirà alla suocera di Zuleyha di non aver mai cercato di capire realmente cosa sia accaduto durante la sera in cui Adnan, suo marito, è stato assassinato. Per l'omicidio l'unico a pagare con 20 anni di galera è stato proprio Fekeli, ma tutto potrebbe non essere come sembra.

Hunkar inizierà ad avere dei dubbi, che aumenteranno quando un operaio la farà chiamare.

Sul punto di esalare l'ultimo respiro, l'operaio chiederà scusa per aver mentito sui fatti riguardanti la morte del marito, ma non riuscirà ad aggiungere altro perché morirà. A questo punto i dubbi di Hunkar aumenteranno quando incontrerà di nuovo Fekeli. Il padrino di Yilmaz chiederà alla donna di cercare la verità, per scoprire come si sono svolti davvero i fatti.

Il padrino di Yilmaz sulle tracce di un testimone

Fekeli, a questo punto, deciderà di prendere la situazione in mano per dimostrare la sua innocenza. Parlando con uno dei suoi uomini, infiltrato tra gli scagnozzi di Demir, Fekeli racconterà che l'operaio morto di recente era presente quando Adnan ha perso la vita. Era uno dei tre testimoni che in passato hanno dichiarato il falso: tutti hanno mentito affermando che Adnan era disarmato.

Solo uno dei tre presenti è ancora vivo, per cui Fekeli deciderà di mettersi sulle sue tracce per potergli fare confessare finalmente la verità.

L'ex detenuto inizierà le sue ricerche, ma sarà ignaro di un fatto di fondamentale importanza. Anche Demir si metterà sulle tracce del terzo testimone della morte del padre, omicidio per il quale il marito di Zuleyha cerca ancora vendetta. Quale sarà il motivo che spingerà Demir a fare questa ricerca? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.